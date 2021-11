Ellertshäuser See: Fischfang mit Schleppnetzen hat begonnen

Zwei Boote und ein 550 Meter langes Schleppnetz brauchen Peter Liebe und sein Team, um die Fische im 33 Hektar großen Ellertshäuser See einzufangen – und viel Geduld. Der Fischer und Spezialist im Schleppnetzfischen Peter Liebe ist dazu extra aus Norddeutschland angereist. Er will die Fische aus dem größten unterfränkischen See einfangen und auf andere Gewässer verteilen. Denn Im Ellertshäuser See im Landkreis Schweinfurt wird seit einigen Wochen das Wasser abgelassen, weil er entschlammt werden muss.

Behutsames Einfangen der Fische

Seit Dienstagnachmittag ist Peter Liebe und sein Team mit dem Schleppnetz im Einsatz, um den Stausee abzufischen. Nachdem das Netz im Wasser ist, ziehen sie es halbkreisförmig auseinander. Dabei decken sie fast die gesamte Breite des Sees ab. Anschließend fixieren sie die beiden Boote mit Seilen am Ufer und holen das Netz mit Hilfe von Motorkraft über die beiden Winden wieder ein. Und das dauert. Denn das Schleppnetz wird dabei mit nur zehn Metern pro Minute durchs Wasser gezogen. Das langsame Einholen soll verhindern, dass sich die Fische im Netz verletzen. Schließlich sammeln sich die Fische in einem Sack am Ende des Zugnetzes und gelangen von dort durch eine Öffnung in ein sogenanntes Schwimmhälternetz, das Fischer Liebe und sein Team vorher mit dem Sack verbunden haben.

Rund eine Tonne Fische ins Netz gegangen

Der Fischer schätzt, dass er am Nachmittag rund eine Tonne Fisch gefangen hat. Im Netz sind neben Weißfischen wie Rotaugen und Brassen auch zahlreiche Zander, Hechte und Karpfen sowie einige Welse. Am Mittwoch geht es weiter mit dem Abfischen am Ellertshäuser See. Experte Peter Liebe schätzt, dass es bis Donnerstag dauern wird, bis alle Fische ins Netz gegangen sind.