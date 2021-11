Ellertshäuser See: Fische im Schlamm werden per Hand gerettet

Im Ellertshäuser See bei Stadtlauringen im Landkreis Schweinfurt – Unterfrankens größtem See – wird das letzte Wasser abgelassen. Dabei werden die restlichen Fische, die sich im Schlamm vergraben haben, per Hand "ausgebuddelt" und so gerettet. Vor gut einem Monat wurde mit dem Ablassen des Stausees begonnen. Profifischer kamen Anfang November zum Einsatz um mit zum Teil mehrere hundert Meter langen Schleppnetzen die Fische zu fangen. Als der Abfluss geöffnet wurde, liefen bis zu 500 Liter Wasser pro Sekunde in den Sauerquellball in Richtung Fuchsstadt. Wie berichtet, muss laut dem Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen der See zum zweiten Mal nach 1983 komplett abgelassen werden, weil unter anderem Bakterien Rohrleitungen am Wasserablassschieber angegriffen haben. Für rund 3,5 Millionen Euro soll nach Komplettablass des Sees unter anderem die Stahlbetonkonstruktion am Damm erneuert werden.

Schlamm am Grund des Sees soll ausgebaggert werden

Während der Wintermonate soll der Schlamm am Seegrund getrocknet sein. Im nächsten Frühjahr soll er abgebaggert werden. Nach der ersten "Ebbe" im Ellertshäuser See 1983 dauerte es nach viel Niederschlag rund eineinhalb Jahre, bis der See mit einem Volumen von 1,452 Millionen Kubikmetern Rauminhalt wieder vollgelaufen war. Die Fachleute hoffen, dass der See spätestens 2024 wieder für Schwimmer, Angler, Segler oder Paddler genutzt werden kann. Der "Segelclub Ellertshäuser See Schweinfurt e.V." fürchtet, dass seine Mitglieder abwandern.

Als Wasserreservoir für die Landwirtschaft konzipiert

Der Ellertshäuser See wurde zwischen 1955 und 1960 vom damaligen Wasser- und Bodenverband im ehemaligen Landkreis Hofheim gebaut. 1970 erwarb ihn der Freistaat Bayern. Er ist rund 1.900 Meter lang, hat eine Fläche von 33 Hektar und ist bis zu 14 Meter tief. Das Wasser wird normal durch einen 240 breiten und 18 Meter hohen Staudamm gehalten. Der Stausee wurde gebaut, um in der niederschlagsarmen Region die Landwirtschaft mit Wasser versorgen zu können. Dafür musste das Wasser jedoch in der Geschichte des Stausees kaum genutzt werden.

Heute ist der Ellertshäuser See ein beliebtes Naherholungsgebiet für Segler, Paddler und Schwimmer. Er ist der zweitälteste angelegte Stausee in Bayern. Der Freistaat unterhält insgesamt 20 Stauseen.