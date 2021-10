Mutmaßliche Kindesentziehung in Dillingen: So geht es weiter

Im Fall der vermissten Elfjährigen aus Eppisburg spricht die Polizei explizit von einem möglichen Kindesentzug und nicht von einer Entführung. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord dem BR. "Im aktuellen Fall gibt es keine Erkenntnisse, die mit dem Tatbestand der Entführung in Einklang zu bringen wären", sagte der Sprecher.

Kindesentziehung oder Kindesentführung?

Von einer Kindesentziehung bzw. einem Kindesentzug sprechen Juristen, wenn ein Kind von seinem Vormund unberechtigterweise weggenommen wird. Von einer Kindesentführung sprechen sie, wenn derjenige das Kind ins Ausland bringt, gemäß dem Haager Kindesentführungsübereinkommen. Beide Handlungen sind strafbar. Umgangssprachlich werden die Begriffe Kindesentzug/Kindesentführung häufig synonym verwendet.

Eltern müssten mit Gefängnis- oder Geldstrafe rechnen

Am Wochenende war das elfjährige Mädchen aus Eppisburg im Landkreis Dillingen verschwunden. Am Montag erfuhren die Pflegeeltern in Form von zwei E-Mails, eine von der Sektengemeinschaft und eine von den leiblichen Eltern, dass ihr Kind bei den leiblichen Eltern sei. Der konkrete Aufenthaltsort wurde in den E-Mails nicht genannt. Die leiblichen Eltern gehören der Sekte "Zwölf Stämme" an, die in Tschechien lebt.

Im vorliegenden Fall könnte laut Polizei vor allem Paragraph 235 des Strafgesetzbuches relevant sein. Darin geht es um die Entziehung Minderjähriger. Kindesentzug kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe bestraft werden.

Greift das Haager Übereinkommen zur Kindesentführung?

Sollten die Eltern das Mädchen, das bei einer Pflegefamilie untergebracht ist, tatsächlich mitgenommen und unter Umständen in Richtung ihres aktuellen Wohnsitzes in Tschechien gebracht haben, könnte auch das Haager Kindesentführungsübereinkommen zur Anwendung kommen. Sowohl Deutschland als auch Tschechien gehören zu den Vertragsstaaten.

Das Abkommen verpflichtet die Staaten, eine Rückführung des Kindes herbeizuführen. Das gilt laut Justizbundesamt auch für Kinder, die in einer Pflegefamilie leben.

Zunächst muss der Aufenthaltsort der Elfjährigen geklärt werden

Das Jugendamt ist im Gespräch mit den Pflegeeltern in Eppisburg. Die Mitarbeitenden des Landratsamtes unterstützen die polizeilichen Ermittlungen, so gut es geht, heißt es von dort. Der für die Familie und ihre Pflegetochter zuständige Amtspfleger werde etwa das Familiengericht informieren und bei der Polizei einen entsprechenden Strafantrag auf Kindesentzug stellen.

Die Polizei sucht noch immer nach den leiblichen Eltern der Elfjährigen. Das weitere Vorgehen hänge davon ab, wo diese sich aufhalten – und ob sie das Mädchen bei sich haben. Gerade im Ausland müsse man sich mit den Behörden vor Ort abstimmen, was nicht immer einfach sei. Der Fokus liege jedoch zunächst darauf, das Kind zu finden.