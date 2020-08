13.08.2020, 19:45 Uhr

Elfjähriger nach Grubensturz schwer verletzt

Ein elfjähriger Junge ist in Kapfing in der Gemeinde Vilsheim (Lkr. Landshut) in eine nicht gesicherte Baugrube gefallen und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. In der drei Meter tiefen Grube soll ein Swimming-Pool entstehen.