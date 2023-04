Elfjährige verkauft Hund beim Gassigehen: Vater ruft Polizei

In Essenbach im Landkreis Landshut hat eine Elfjährige den Familienhund beim Gassigehen verkauft. Daraufhin kontaktierte der Vater die Polizei. Die konnte ihm jedoch nur bedingt weiterhelfen.

Das Mädchen hatte offenbar weder Lust auf den Hund, noch Spaß am Gassigehen. Kurzerhand verkaufte sie den Yorkshire Terrier am Montagnachmittag auf offener Straße in Essenbach. Mehrere Hundert Euro habe sie bekommen und damit ihr Taschengeld aufgebessert, teilte die Landshuter Polizei am Mittwoch mit.

Taschengeld aufgebessert: Elfjährige kommt ohne Hund nach Hause

Jedoch ließ sich die Elfjährige auch die Handynummer des unbekannten Käufers geben. Der Vater erfuhr von dem Verkauf, als seine Tochter ohne Hund nach Hause kam. Die Beamten rieten dem 33-Jährigen, den Hunde-Käufer anzurufen und sich mit ihm zu einigen. Denn das Mädchen scheint zwar geschäftstüchtig zu sein, vor dem Gesetz ist die Elfjährige aber nur beschränkt geschäftsfähig.