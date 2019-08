Elfjährige gerettet: Ministranten bedanken sich bei Bergwacht

Zum ersten Mal in diesem Jahr flatterte diese Woche ein Dankesbrief bei der Bergwacht Passau-Haidmühle ins Haus: handgeschrieben und mit mehr als zwei Dutzend bunter Unterschriften. Ministrantinnen und Ministranten aus Freising bedankten sich für die schnelle und engagierte Bergrettung einer ihrer jungen Mitglieder.

Elfjährige kollabierte während der Wanderung

Das elfjährige Mädchen war am Samstag (17.08.) während eines Ministranten-Ausflugs am Dreisesselberg im Landkreis Freyung-Grafenau kollabiert. Nach dem Notruf setzten sich die zwei diensthabenden Bergretter sofort zu Fuß in Bewegung und versorgten das Mädchen, erzählte ein Sprecher der Bergwacht dem Bayerischen Rundfunk. Der hinzugerufene Rettungshubschrauber Christoph 15 aus Straubing brachte die Schülerin anschließend in ein Krankenhaus. Laut Bergwacht geht es ihr mittlerweile wieder gut. Warum sie zusammengebrochen war ist nicht bekannt.

Bunter Brief mit Dutzenden Unterschriften

Die Ministranten bedankten sich in dem Brief mit den Worten "Danke für eure schnelle Hilfe. Danke für eure geleistete Arbeit und euer Engagement. Danke für euren erstklassigen Einsatz und eure außerordentlichen Bemühungen! Man sieht sich ja bekanntlich immer zweimal im Leben. Das nächste Mal dann aber hoffentlich ohne Notfall." Unterschrieben haben mehr als zwei Dutzend Ministrantinnen und Ministranten der Pfarrei St. Lantpert in Freising.