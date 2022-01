Elfenbein: Abschied von der musikalischen Finger-Klimaanlage

Elfenbein ist hart, aber nicht zu hart und bietet durch seine Rillen und feinen Linien Abflussmöglichkeiten für Fingerschweiß. Eine Art Finger-Klimaanlage, die vor allem Pianisten an sich gerne wahrnehmen, schlagen sie doch mit ihren Händen im Bruchteil von Sekunden mehrere Tasten an. Elfenbein als Tastaturbelag war über die Jahrhunderte auch deswegen beliebt bei Pianisten weltweit. Das weiße Gold steckt auch heute noch in vielen anderen Instrumenten, etwa als Verstärkungsmaterial von alten Geigenbögen oder im Steg von historischen Gitarren. Eine Zukunft hat Elfenbein aber in der Musikwelt nicht, zum Wohle der Elefanten.

EU verschärft Elfenbein-Bestimmungen

Neue Konzertflügel mit Elfenbeintastatur gibt es kaum noch, spätestens seit 1989, als die Washingtoner Artenschutzkonferenz erstmals ein globales Handelsverbot für Elfenbein aussprach. Nun hat die EU diese Woche nachgeschärft, viele Schlupflöcher geschlossen. Gehandelte oder eingeführte Instrumente, in die Elfenbein eingearbeitet ist, müssen älter als 1975 sein – belegt durch ein Gutachten. Genau das führte zuvor schon immer wieder zu Problemen. Im November 2019 verlor das Starnberger Landratsamt einen Prozess gegen den Besitzer eines Flügels mit Elfenbeintastatur. Das Landratsamt hatte das wertvolle Instrument vorher einziehen lassen. Die Behörde glaubte, der Besitzer wolle das Instrument in der Schweiz verkaufen – ohne ausreichende Altersnachweise. Das Elfenbein in der Tastatur durch Kunststoff zu ersetzen, lehnte der Flügelbesitzer ab.

Hier geht es zum Podcast: Elfenbein - Wie bekämpft man den illegalen Handel?

Mammutzahn und Elfenbein-Ersatz

In den Räumen der Klaviermanufaktur von "Steingraeber und Söhne" in Bayreuth steht noch so ein Elfenbein-Flügel. Der Elfenbeinbelag der Tastatur ist leicht vergilbt, auf den Tasten sieht man noch deutlich die Struktur des Stoßzahns, feine Linien, Rillen, durch die der Finger-Schweiß ablaufen kann. Nach dem Handelsverbot für Elfenbein Ende der 1980er Jahre hat die Firma von Udo Schmidt-Steingräber an einem Elfenbeinersatz mitgearbeitet, eine Mischung aus Keramik und Acryl. Solche Mischungen haben klassisches Elfenbein längst verdrängt. Bis heute werden für manche neue Flügel aber weiter auch echte Stoßzähne verwendet – allerdings nicht von Elefanten, sondern von Mammuts. "Es ist bekannt, dass durch die Erderwärmung große Grabfelder mit Mammuts, die vor 10.000 Jahren gestorben sind, aufgetaut sind und die können jetzt eben abgebaut werden", erzählt Udo Schmidt-Steingräber. "Die Mammuts kann man ja nicht mehr schützen, weil es sie nicht mehr gibt."

Elfenbein macht Probleme beim Umzug

In seiner Manufaktur hat der Chef noch mehrere Kisten mit alten Elfenbeinbeschlägen aus aufgelösten Flügeln stehen. Altbestände, die nur noch zur Reparatur von alten Instrumenten verwendet werden. Besitzer solcher Raritäten hängen an ihren Instrumenten und nehmen damit auch Probleme in Kauf, etwa beim Umzug. "Das ist, wenn sie zum Beispiel in die Schweiz übersiedeln, oder die USA, dann können sie so ein historisches Instrument kaum mitnehmen, die glauben ihnen das nicht, dass das Instrument so alt ist", so Schmidt-Steingräber. Auch große Orchester, die viel international touren haben deswegen immer wieder Zollprobleme bekommen, wie die Münchner Philharmoniker, die 2014 fast nicht durch den Zoll kamen als sie ein Gastspiel in New York bestreiten wollten – wegen Elfenbein in den Geigenbögen.

Besseres Spielgefühl mit alternativem Elfenbein

Doch die Musikindustrie hat sich weiterentwickelt. Soweit, dass die verschärften EU-Regeln für Elfenbein kaum mehr eine Rolle spielen. Und das gibt Pianisten ein teils noch besseres Spielgefühl. Denn während bei den alten Klavieren zwar die weißen Tasten aus Elfenbein waren, waren die schwarzen weiter aus rutschigem Holz. Bei den neuen Flügeln ist nun auch die schwarze Taste aus dem poröseren neuen Elfenbeinersatz und damit besser spielbar, erklärt Kai Wochele von Musik Klier in Nürnberg. Für den Klang des Klaviers spielt der Tastaturbelag ohnehin eine geringere Rolle, mehr die Mechanik dahinter.

Fürther Pianistin setzt auf "veganen" Flügel

Jazzpianistin Beatrice Kahl aus Fürth hat in ihrer Karriere auch schon auf Elfenbein gespielt. Ein besonderes Gefühl, das muss auch Kahl zugeben. Allerdings bei weitem nicht besonders genug. Der Gedanke sei grotesk, dass Elefanten sterben müssten, nur damit sie Elfenbeintasten anschlagen könne. Einen solchen Flügel würde sie sich auch auf keinen Fall zulegen wollen. "Eher nicht, aber ich greif auch nicht beim Pelzmantel zu und das ist ja eine ähnliche Geschichte und das muss auch gar nicht sein, weil die Keramik oder Kunststoff-Klaviaturen, die sind voll ok", so die Fürtherin. Sie bleibt, wie die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen ihrem "veganen" Instrument treu.