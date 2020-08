Elfen – Magazin für Frauenfußball aus Würzburg

Riesige Einschaltquoten beim Männerfußball: Der FC Bayern München schlägt im Finale der Champions League Paris St. Germain mit 1:0. Aber, dass im Viertelfinale der Champions League im Frauenfußball wenige Tage zuvor die Damen des VfL Wolfsburg Celtic Glasgow mit 9:1 vom Platz gefegt haben, darüber redet kaum jemand. Frauen-Fußball fliegt meist immer noch unter dem Radar. Nicht aber in Würzburg, wo seit etwa einem Jahr das Magazin "Elfen"-Magazin herausgegeben wird.

Wachsende Beliebtheit von Frauenfußball

Inzwischen erfreut sich der Frauenfußball wachsender Beliebtheit. Schon 2009 hat das Männerfußball-Magazin "11Freunde" eine Beilage namens "11Freundinnen" eingeführt. Das "Elfen"-Magazin aus Würzburg knüpft genau an dieser Idee an und führt sie weiter. Die Titelgeschichte von Ausgabe zwei sorgt für reißenden Absatz: die dänische Stürmerin Pernille Harder vom VfL Wolfsburg, die allein im Viertelfinale der Champions League vier Tore geschossen hat. Das Heft ist restlos ausverkauft. Allerdings auch, weil die Auflage wegen der Corona-Pandemie reduziert wurde. Chefredakteur Nils Brennecke freut sich trotzdem über den Erfolg.

"Wir sind die zwölfte Spielerin auf dem Platz. Wir sind die Stimme der Frauen und Mädchen. Wir kümmern uns auch um den weiblichen Nachwuchs im Fußball. Wir kommen sehr gut an bei unseren Leserinnen und das freut uns." Chefredakteur Nils Brennecke

"Geschichten hinter den Ergebnissen"

Die Redaktion besteht aus vier Frauen und vier Männern, die sich um Texte, Bilder und Layout kümmern. Verkauft wird das Elfen-Magazin über den Zeitschriften- und Bahnhofsbuchhandel. Das Heft erscheint in einer Auflage von 20.000 Stück mit drei Ausgaben pro Jahr. Erzählt werden die Geschichten hinter den Ergebnissen. Das Konzept ähnelt dem seit 20 Jahren erfolgreichen Männerfußball-Magazin 11 Freunde. Eine stylische Zeitschrift, hochwertig produziert, mit vielen Bilderstrecken und ungewöhnlichen Geschichten. Zum Beispiel über Nationaltorhüterin Almuth Schult, die auf einem Bauernhof im Wendland lebt und Hühner züchtet.

Heraus aus dem "Schatten" des Männerfußballs

Frauenfußball verdient die gleiche Aufmerksamkeit wie Männerfußball, sagt Amelie Schneider, zuständig bei Flyeralarm für Sponsoring. Die Würzburger Onlinedruckerei finanziert das Elfen-Magazin und ist auch der Redaktionssitz. Und nicht nur das: Flyeralarm ist seit der abgelaufenen Saison auch Namenssponsor der Frauen-Bundesliga. Für Flyeralarm ist Frauenfußball eine Herzenssache. Das monetäre Interesse stehe da eher im Hintergrund, sagt Amelie Schneider. Die Reichweite mit der Bandenwerbung bei der A-Nationalmannschaft der Männer sei deutlich höher. Und damit auch der Werbewert für das Unternehmen.

Frauenfußball war zeitweise verboten

Der Frauenfußball wurde erst am 31. Oktober 1970 vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) offiziell in seine Satzung aufgenommen. Am 30. Juni 1955 hatte der DFB auf seinem Verbandstag noch beschlossen, es den im DFB organisierten Vereinen zu untersagen, Frauenfußball anzubieten. 15 Jahre lang war Fußball für Frauen in Deutschland also sogar verboten. Aber diese Zeiten sind zum Glück vorbei.