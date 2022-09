Elf Verletzte: Polizei ermittelt nach Unfall mit Traktorgespann

Bei einer Ausfahrt mit einem Traktorgespann sind im oberbayerischen Hohenpeißenberg am Samstag elf Menschen verletzt worden. Laut Polizei war der Traktor mit einem Anhänger, auf dem sich mehrere Personen an Biertischen sitzend befanden, am Nachmittag auf einer Nebenstrecke von Peißenberg nach Hohenpeißenberg unterwegs gewesen. In einer scharfen Rechtskurve kippte der Anhänger um und die Personen fielen auf die Fahrbahn. Unter den elf Verletzten sind laut Polizei vier Schwerstverletzte – was so viel bedeute wie lebensbedrohlich verletzt.

Großaufgebot an Rettungskräften

Die Verletzten wurden sowohl mit Rettungswägen als auch Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Hohenpeißenberg und Peiting im Einsatz. Ebenso ein Kriseninterventionsteam zur Betreuung der Ersthelfer.

Traktorfahrer entfernte sich vom Unfallort

Der Traktorfahrer, der laut Polizei aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen stammt, entfernte sich mitsamt des Traktorgespanns von der Unfallstelle. Er konnte erst kurze Zeit später von der Polizei im Ortsbereich Hohenpeißenberg aufgefunden werden. Zur Herkunft der Gruppe, dem Anlass des Ausflugs oder auch den näheren Unfallumständen gibt die Polizei derzeit keine weiteren Auskünfte.

Gutachten soll Unfallhergang klären

Die Münchner Staatsanwaltschaft hat zur Klärung des Unfallhergangs die Sicherstellung des Fahrzeuggespanns sowie die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.