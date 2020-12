Elf Ultratiefkühlschränke für Impfzentren werden geliefert

Auch in Niederbayern und der Oberpfalz werden Im Zuge der Vorbereitungen der Corona-Impfzentren noch in dieser Woche die zur Lagerung der Impfstoffe notwendigen Ultratiefkühlschränke ausgeliefert. Das hat ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums dem BR auf Nachfrage bestätigt.

Vier für Niederbayern, sieben für die Oberpfalz

Vier dieser Spezialkühlschränke kommen demnach nach Niederbayern, sieben in die Oberpfalz, nachdem bereits Geräte an Lagerzentren in Ober-, Unter- und Mittelfranken sowie Schwaben ausgeliefert wurden. Die genauen Standorte der Lagerzentren werden seitens des Ministeriums aus Sicherheitsgründen nicht genannt, ebenso nicht der Name des Unternehmens, das die Verteilung der Impfdosen an die regionalen Impfzentren übernimmt.

Kühlschränke erreichen extreme Minus-Temperaturen

Die am Ende insgesamt 40 in Bayern verteilten Ultratiefkühlschränke gewährleisten laut Ministerium die Möglichkeit einer gleichzeitigen Einlagerung von bis zu drei Millionen Impfdosen mit einem entsprechenden Kühlbedarf. Sie verfügen über besondere Schutzmaßnahmen zur Ausfallsicherheit und sind in den Lieferzentren an ein Überwachungssystem angeschlossen.

Für bestimmte Impfstoffe sind Temperaturen von minus 75 Grad bei Lagerung und Transport nötig. Die Ultratiefkühlschränke erreichen diese Temperaturen. Schon eine Stunde nach dem Einschalten liegen sie laut dem Ministeriumssprecher bei minus 53 Grad.