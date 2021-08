vor 28 Minuten

Elf Migranten aus Syrien sind eine Woche lang im Lkw unterwegs

Mehrere Tage sollen Geflüchtete in einem Lastwagen unterwegs gewesen sein, ehe sie von Polizisten in Hof aufgegriffen wurden. Die Männer seien aus Syrien gekommen. Alle Volljährigen von ihnen wurden an das Ankerzentrum in Bamberg übergeben.