Elf Corona-Tote im Altenheim: AWO wehrt sich gegen Kritik

Zwischen dem Gesundheitsamt des Landkreises Aichach-Friedberg und der Leitung des AWO-Seniorenheims Aichach schwelt seit Tagen ein Streit. Nachdem in den vergangenen Wochen in dem Heim elf Senioren am Corona-Virus verstorben waren, hatte der Leiter des Gesundheitsamtes, Friedrich Pürner, die Arbeiterwohlfahrt scharf kritisiert. Der Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt Schwaben (AWO), Heinz Münzenrieder, wehrt sich jetzt in einer offiziellen Stellungnahme gegen die Vorwürfe.

Gravierende Fehler bei der Infektionshygiene?

Pürner hatte den Verantwortlichen vorgeworfen, bei der Infektionshygiene habe es gravierende Fehler gegeben. Dagegen erklärt die AWO, es seien lediglich einzelne kleine Fehler passiert. Und zwar wegen der noch nie so aufgetretenen Belastungssituation. Teilweise seien über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne gewesen oder waren durch das Virus arbeitsunfähig. Deswegen mussten Aushilfen aus umliegenden Einrichtungen eingesetzt werden.

Kein Interesse an der Kommunikation mit den Behörden?

Pürner hatte außerdem kritisiert, dass kein AWO-Vertreter an einer Pandemiekonferenz im Landratsamt Anfang April dabei gewesen sei. Dazu sagt die AWO Schwaben, man habe sich im Vorfeld für das Fehlen entschuldigt. Es sei kein Vertreter des Heims bei der Konferenz gewesen, um sich dort nicht der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen. Und die AWO hält dagegen: man habe schon ab Anfang April mehrfach das Gesundheitsamt gebeten, verdachtsunabhängige Reihentestungen von Bewohnern und Personal durchzuführen. Die habe es aber erst Ende April gegeben, obwohl nach Informationen der AWO das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bereit gewesen wäre, diese Tests durch eine Task Force weit früher zu realisieren.

AWO fordert Empfehlungen für Altenheime im Pandemiefall

Abschließend weist die AWO Schwaben darauf hin, dass sie im Regierungsbezirk 25 Seniorenheime betreibe. Abgesehen von einem Todesfall in Kempten habe es in keiner weiteren Einrichtung eine mit Aichach vergleichbare Situation gegeben. Es wäre aber katastrophal, wenn Heime auch anderer Träger so wie in Aichach betroffen wären. Deswegen sollte eine unabhängige Expertenkommission für Bayern eingesetzt werden, die das Phänomen der Altenheime als „Hotspots“ der Pandemie untersucht und Empfehlungen erarbeitet, wie gerade den besonders betroffenen und bedrohten Bewohnerinnen und Bewohnern von Heimen künftig mehr Schutz gewährt werden kann.