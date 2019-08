Elektroschocker gegen Apfel - Streit unter Nachbarn eskaliert

Dabei stieß eine 52-jährige Frau mit einem Elektroschocker in Richtung ihres 54jährigen Nachbarn und verletzte ihn leicht am rechten Handgelenk. Der 54-jährige Mann warf im Gegenzug einen Apfel nach der Aggressorin, der sie am linken Handgelenk leicht verletzte. Da die Frau nach Eintreffen der Streifenbesatzung den Elektroschocker nicht freiwillig herausgeben wollte, wurde ihre Wohnung nach richterlicher Anordnung durchsucht und der Elektroschocker sichergestellt. Auf beide Parteien kommt nun ein Strafverfahren wegen wechselseitiger, gefährlicher Körperverletzung zu. Die Frau muss sich außerdem noch wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten.