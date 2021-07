Elektronisches Stellwerk München Ost soll S-Bahn stabiler machen

Stellwerkstörung ist eine der häufigsten Ursachen für Zugausfälle und Verspätungen bei der S-Bahn München. Vor allem das alte Relaisstellwerk aus den 60er-Jahren macht Probleme. Deshalb will die Bahn ein neues bauen. Seit 20. Mai gibt es dafür das Baurecht. Am Morgen haben sich Ministerpräsident Markus Söder und Bahnvorstand Ronald Pofalla über den Sachstand informiert und den offiziellen Startschuss gegeben. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer war per Videobotschaft zugeschaltet.

222 Millionen Euro kostet das elektronische Stellwerk

Momentan läuft die Ausschreibung für die Baufirma. Im Oktober sollen dann die Arbeiten an der Münchner Friedenstraße hinter dem Ostbahnhof beginnen. Für 222 Millionen Euro kann die Bahn dann ein neues elektronisches Stellwerk bauen, um den Zugverkehr vor allem bei der S-Bahn stabiler zu machen. DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla, sagte, "wir verbessen so für unsere täglich rund 840.000 Fahrgäste die Qualität und Pünktlichkeit spürbar." Klares Ziel sei, "noch mehr Menschen davon zu überzeugen, ihr Auto zugunsten der klimafreundlichen Bahn stehen zu lassen."

Viele Zugausfälle wegen Stellwerkstörung sollen bald Vergangenheit sein

Das wird die Aufgabe sein, denn durch Lockdown und Corona-Maßnahmen bedingt, sind es derzeit nur gut 60 Prozent der Fahrgäste aus der Zeit vor Corona, die mit der S-Bahn München unterwegs sind. Die ärgern sich über ausgefallene Züge und Verspätungen. Laut Bayerischem Verkehrsministerium hat es im Jahr 2019 täglich elf Zugausfälle wegen Stellwerkstörungen gegeben.

Söder: "Elektronisches Stellwerk ist "Gehirn des ÖPNV im Großraum München"

Die Bauarbeiten umfassen neben dem Stellwerk 100 Kilometer Kabel, die verlegt werden müssen, 70 neue Signale sind zu installieren. Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete das neue elektronische Stellwerk als "Gehirn des ÖPNV im Großraum München. Mehr Service, mehr Pünktlichkeit: Zusammen mit der 2. Stammstrecke ist das ein zentraler Baustein für Mobilität in der Region."

Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks 2023

Für die Inbetriebnahme ist Mitte 2023 anvisiert. Dann dient das neue Stellwerk der bestehenden S-Bahn. . Die Bahn baut im laufenden Betrieb, dabei verspricht sie den S-Bahnverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. So ganz ohne Beeinträchtigungen wird es aber nicht gehen.

Bereits am nächsten Wochenende gehen die Fahrplanänderungen und Teilsperrungen wieder los im Rahmen des Baus der 2. Stammstrecke. Dafür ist das elektronische Stellwerk eigentlich konzipiert und dafür muss es weiter digital aufgerüstet werden auch nach Fertigstellung in zwei Jahren.