Elektronische Patientenakte: Viel Geld für nichts?

Wanninger wirft der Politik vor, nicht sorgfältig mit Steuergeldern umzugehen. Denn letztlich würden die Steuerzahler die Technik für die TI zahlen. Konnektoren und Heilberufsausweise seien aber schon jetzt "veraltet" und würden 2025 abgelöst werden, so Wanninger. Die Gematik betont auf Nachfrage, dass es sich um ein Diskussionspapier handelt.

Wanninger hat viel Geld investiert, damit alles in seiner Praxis mit der e-Patientenakte klappt. Alleine der Heilberufsausweis kostete 500 Euro. Wie Wanninger sagt, habe die Politik damals versprochen, alles zu erstatten. Jetzt werde nur ein Teil der Kosten übernommen. "Dieses Geld ist noch nicht geflossen. Keiner weiß so richtig, wann der Zeitpunkt ist", so Wanninger. Er fragt sich, wie viel er dann wohl in die die neue Version investieren müsste.

TI-Projekte: 2,49 Milliarden Euro seit 2008

Vom Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) heißt es auf Anfrage, dass von 2008 bis 2019 insgesamt schon 2,49 Milliarden Euro für TI-Projekte ausgegeben wurden. Eine genaue Aufschlüsselung dafür gebe es nicht.

Zahnarzt Walter Wanninger ist der Meinung, dass man viel Geld davon besser investieren hätte können, wie beispielsweise in Bildung und nicht in den "Elektroschrott", wie er die Technik für die Telematikinfrastruktur 1.0 bezeichnet.

Trend: Speichern von Daten in e-Clouds

Das Bundesgesundheitsministerium begrüßt den Vorschlag einer neuen TI 2.0:

"Die digitale Welt entwickelt sich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit weiter. Mit dieser Entwicklung muss auch die Telematikinfrastruktur Schritt halten." Bundesgesundheitsministerium

Was sich auch bei der neuen TI 2.0 nicht ändern wird: das Speichern der Patientendaten in e-Clouds. Zahnarzt Wanninger sieht das kritisch. Hacker könnten leichter an Patientendaten gelangen, als bisher. Zudem fürchtet er, dass durch die ePA Daten für die Politik, Arbeitgeber und Krankenkassen ersichtlich werden. "Zur Folge könnte es haben, dass ein Patient, der sportlich und jung ist, einen niedrigeren Krankenkassenbeitrag zahlen müsste. Einer, der übergewichtig ist, der müsste bei der Krankenkasse mehr zahlen, weil er ein höheres Risiko birgt."

Telematikverweigerern droht Honorarkürzung

Das ist nur ein Grund für Zahnarzt Roman Bernreiter aus Zwiesel, warum er nicht an die TI angeschlossen ist und somit die ePA nicht unterstützt. Er wirbt damit, eine telematikfreie Praxis zu sein.