Elektromobilität: Unterfränkische Städte bauen Infrastruktur aus

In Unterfranken kommt der Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität voran. In Würzburg, Schweinfurt und Aschaffenburg soll die Lade-Infrastruktur für Elektroautos ausgebaut werden. 42 öffentliche Ladepunkte betreibt die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) aktuell in und um Würzburg. In den kommenden Monaten plant die WVV Energie, weitere Schnell-Ladestationen aufzubauen. Bis Ende 2023 sollen über 100 Ladepunkte (rund 38 Schnell-Ladepunkte und 64 Normal-Ladestationen) in Würzburg und im Umland zur Verfügung stehen.

Mainfrankenmetropole setzt auf E-Taxis

Dem Pressesprecher der Stadt Würzburg, Christian Weiß, zufolge wird in Sachen Autoverkehr derzeit am Aufbau eines Netzes an Lade-Infrastruktur mit Fokus auf eine flächendeckende Grundversorgung gearbeitet. Durch den freien Markt werden parallel dazu Schnell-Ladesäulen in der Stadt geplant. Für die Elektrifizierung des Taxiverkehrs wurde bereits eine Schnell-Ladesäule an der Salvatorstraße aufgestellt und bis zur Lieferung der E-Taxis der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Auch die Elektrifizierung des Carsharings wird durch die Stadt vorangetrieben. Ein elektrisches Lastenrad-Mietsystem befindet sich im Aufbau. Darüber hinaus beschafft die Stadt Würzburg gemäß Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2016 für ihren eigenen Fuhrpark – wo möglich – nur noch Elektrofahrzeuge. Weiß zufolge plant die WVV, die Elektrifizierung der Busflotte voranzutreiben. Die Würzburger Straßenbahn wird in Grombühl zum ZIM/ZOM der Uniklinik verlängert sowie das Hubland und das Frauenland durch eine neue Trasse angeschlossen.

Keine Bevorzugung für Fahrer von Elektroautos in Würzburg

Die Stadt Würzburg verzichtet darauf, die Busspuren für Elektrofahrzeuge freizugeben, bzw. die Parkgebühren für Elektrofahrzeuge aufzuheben. Grund hierfür ist, dass das Umweltreferat einen deutlichen Zuwachs an Elektrofahrzeugen in den nächsten Jahren erwartet, wodurch diese Privilegien den eigentlich Sinn von Busspuren (Beschleunigung des ÖPNV) und der Parkraumbewirtschaftung (Lenkung von Verkehrsströmen) unterlaufen würden.

Schweinfurt im Ladenetz-Ranking der Automobilindustrie auf Platz neun

Wie Kristina Dietz, Pressesprecherin der Stadt Schweinfurt, mitteilte, sind die Stadtwerke Schweinfurt in Sachen Elektromobilität vielfältig engagiert: Über 75 öffentliche Ladepunkte betreiben sie in Stadt und Umland – und der Ausbau geht weiter. Laut dem Ladesäulenregister der Energie Codes und Services GmbH in Berlin sind im Zehn-Kilometer-Radius um Schweinfurt aktuell etwa 170 Ladepunkte gemeldet, so Dietz. Neben zahlreichen Normal-Ladepunkten mit bis zu 22 kW Leistung betreiben die Stadtwerke auch vier Schnell-Ladepunkte mit 50 bis 150 kW Leistung. Zusätzlich werden Ladepunkte für Privatpersonen, Gewerbekunden und Ladelösungen in Mehrparteienhäusern errichtet. Laut Anja Binder, der Bereichsleiterin Vertrieb und Energieeinkauf bei den Stadtwerken Schweinfurt, hat die Stadt Schweinfurt im bundesweiten Ladenetz-Ranking des Verbands der Automobilindustrie in Sachen Attraktivität des Ladenetzes den neunten Platz belegt. Stand Februar 2022 waren 86 Ladepunkte in der Stadt Schweinfurt öffentlich zugänglich, davon wurden 68 von den Stadtwerken Schweinfurt betrieben. Weitere befinden sich Binder zufolge in Planung.

Firmen-Parkplätze mit Ladestationen bestückt

Die Stadtwerke Schweinfurt unterstützen den Ausbau der nichtöffentlichen Lade-Infrastruktur. So können sich Firmen, die ihren Kunden oder Mitarbeitern Ladestellen bereitstellen möchten, an die Stadtwerke wenden. "Erst kürzlich haben wir für ZF 48 neue Ladepunkte auf dem Parkplatz in der Ernst-Sachs-Straße in Betrieb genommen", berichtet Binder. "Die Lademeile verfügt über eine Anschlussleistung von 300 kW, die über ein Lastmanagement intelligent auf die einzelnen Ladestationen verteilt werden." Die Stadtwerke Schweinfurt übernahmen hierbei die gesamte Entwicklung des Ladeparks sowie Bau, Betrieb, Abrechnung und Instandhaltung. Die Stadtwerke Schweinfurt vermieten darüber hinaus einen Teil ihrer 16 E-Autos an den Wochenenden an Kundinnen und Kunden.

CO2-Prämie bei Umstieg auf Elektroauto in Schweinfurt

Die Schweinfurter Stadtwerke bieten ihren Kundinnen und Kunden eine CO2-Prämie für E-Autos an. Die sogenannte Treibhausgas-Minderungsquote (THG-Quote) ist ein Klimaschutzinstrument, das mehr erneuerbare Energien in den Verkehrssektor bringen soll. So kann jeder, der ein Elektroauto fährt, für seine eingesparten Treibhausgase eine jährliche THG-Gutschrift in Höhe von 250 Euro erhalten. Die Stadtwerke Schweinfurt übernehmen die Abwicklung für ihre Kundinnen und Kunden. In Schweinfurt besteht laut Binder eine Parkgebührenbefreiung für Elektroautos in Parkscheinzonen während der Maximalparkdauer. Der Fahrzeugführer hat seine Parkdauer durch eine Parkscheibe anzuzeigen. Beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Schweinfurt soll die Umstellung auf E-Busse mit Fördergeldern erfolgen, erste Anträge wurden bereits 2021 gestellt.

Bis zu 500 neue Ladestationen in Aschaffenburg geplant

Die Aschaffenburger Stadtwerke planen, die Zahl der Ladestellen für Elektroautos im Stadtgebiet deutlich auszubauen. Laut Dieter Gerlach, dem Geschäftsführer der Aschaffenburger Stadtwerke, gibt es aktuell 50 öffentliche und 300 private Ladepunkte in Aschaffenburg. Wie Gerlach am Dienstag (05.04.2022) dem Bayerischen Rundfunk gegenüber sagte, sei ein enormer Run auf die Fertigstellung von Ladestationen zu verzeichnen. Hierbei gehe es um 200 bis 300 Anfragen aus dem privaten und dem gewerblichen Umfeld. Um Fahrern von Elektroautos ohne feste Ladestation das Aufladen zu ermöglichen, planen die Stadtwerke, in jedem ihrer fünf Parkhäuser eine Etage komplett mit Ladesäulen auszustatten – momentan befinden sich in jedem Parkhaus zwei Ladepunkte. Die Rede ist von 400 bis 500 zusätzlichen Ladepunkten. So sollen Besitzer von Elektroautos ihr Fahrzeug über Nacht abstellen und aufladen können. Die Stadt Aschaffenburg hat nicht vorgesehen, die Busspuren für Elektroautos zu öffnen. Nach längerer Überlegung kam man überein, dass eine Verkehrsentlastung hierdurch nur ein kurzzeitiger Effekt wäre, andererseits würde es sich negativ auf den ÖPNV bzw. dessen Attraktivität auswirken. Momentan sind im Aschaffenburger Stadtgebiet drei Elektrobusse unterwegs. Bei künftigen Neuerwerbungen sollen reine Elektrobusse und solche mit Brennstoffzellen angeschafft werden.