vor etwa einer Stunde

Elektroauto für Jedermann im Landkreis Kelheim

In mehreren Gemeinden im Kreis Kelheim ist in den kommenden Monaten ein "E-Wanderauto" unterwegs. Bürger können sich den Wagen einen Tag oder ein Wochenende ausleihen und so erste Erfahrungen mit der E-Mobilität sammeln.