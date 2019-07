Elektrische Samenernte-Maschine für den Naturpark Spessart

Sie sieht aus wie eine Schubkarre mit integrierter Bürste und angeschraubtem Sitz. Rund 25.000 Euro hat die neue Samenernte-Maschine gekostet, die ab sofort im Naturpark Spessart zum Einsatz kommt. Damit wollen die Parkranger zukünftig die Samen von blühenden Wildblumen abstreifen. Im kommenden Herbst oder Frühjahr sollen die Samen dann wieder ausgesät werden.

Naturpark Spessart will Artenvielfalt erhalten

Der sogenannte "eBeetle" ist das einzige Gerät seiner Art in Unterfranken. Er soll zukünftig die Spessartwiesen in den Landkreisen Main-Spessart, Aschaffenburg und Miltenberg abfahren. Pro Tag schafft ein Ranger etwa zwei Hektar. Mithilfe der Maschine kann er bis zu 20 Kilogramm Samen pro Hektar sammeln, schätzt Gebietsbetreuer Christian Salomon vom Naturpark Spessart. Das vor Ort gewonnene Saatgut sei zu 100 Prozent genetisch an das kleinräumige Klima angepasst. Es weise die regionaltypische Artenkombination und Biotopvielfalt auf und sei somit besser als gekauftes Saatgut.

Aussaat bei ausreichender Feuchtigkeit

Der Naturpark bewahrt die Samen in luftdurchlässigen, sauberen Bettbezügen auf. Sobald es feucht genug ist, bringen die Ranger das Saatgut aus – zum Beispiel auf von alten Schuppen befreiten Flächen, ehemaligen Äckern oder auf dem Gelände eines Solarparkbetreibers.