Elektrifizierung der ganzen Franken-Sachsen-Magistrale gefordert

Die Franken-Sachsen-Magistrale ist die Bahnstrecke von Nürnberg nach Dresden und ist 390 Kilometer lang. Der Abschnitt von Hof nach Dresden ist bereits seit 2013 elektrifiziert. Noch nicht elektrifiziert ist die komplette Strecke von Nürnberg über Bayreuth nach Hof. Das forderte ein Bündnis von Politikern, Initiativen und Fachstellen am Montagvormittag bei einem Treffen in Wunsiedel. Die Teilnehmer verabschiedeten eine Resolution an das Bundesverkehrsministerium. Die Arbeiten am Abschnitt Hof- Marktredwitz-Nürnberg haben noch immer nicht begonnen.

Alle Kommunalpolitiker für Elektrifizierung der Magistrale

Für den Ausbau sprechen sich sämtliche Bürgermeister und Landräte von Chemnitz bis Nürnberg und vieler Nachbarregionen wie Tirschenreuth oder Vogtland aus. Auch Vertreter des sächsischen sowie bayerischen Verkehrsministeriums waren vor Ort, um ihre Unterstützung für einen sofortigen Ausbau zu signalisieren. Konkret wird das Bundesverkehrsministerium dazu aufgerufen, die Entwurfs- und Genehmigungsplanung noch im Sommer 2021 zu beauftragen.

Elektrifizierung der der Bahnstrecke im Pegnitztal sehr aufwändig

Der aktuell gültige Bundesverkehrswegeplan führt das Projekt zwar in der höchsten Kategorie "vordringlicher Bedarf", misst ihm aber einen eher geringen Kosten-Nutzen-Faktor zu, weil ein Ausbau auf technischer Seite insbesondere im oberen Pegnitztal aufwändig und teuer sei. Aus Sicht der Teilnehmer der Bahnkonferenz werde jedoch sowohl der wirtschaftliche Nutzen als auch die Nutzungsfrequenz in den bestehenden Gutachten des Bundes weit unterschätzt.

Elektrifizierung setzt Wirtschaftlichkeit der Strecke voraus

Ein vom Sächsisch-Bayerischen Städtenetz beauftragtes Gutachten kommt in beiden Bereichen auf sehr viel höhere Zahlen, als das Bundesverkehrsministerium zugrunde legt. Die Planung und damit der Bau kann jedoch erst fortgesetzt werden, wenn dort die Wirtschaftlichkeit des Projektes formal bestätigt wird.

Elektrifizierung der Magistrale seit Jahrzehnten gefordert

Die Strecke Hof-Marktredwitz–Nürnberg ist die größte Bahn-Elektrifizierungslücke in ganz Mitteleuropa. Ein Lückenschluss wird bereits seit den 90er-Jahren gefordert. Eine Vorplanung durch die Deutsche Bahn hatte im vergangenen Winter ergeben, dass ein Ausbau der Bestandsstrecke die sinnvollste Lösung darstellt.