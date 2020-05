Bei der Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale im Pegnitztal hat die Deutsche Bahn mehrere Planungsvarianten vorgestellt. Diese zeigen, welche Aus- und Umbauten notwendig werden und wie die Bahn mit den über 100 Brücken und zehn Tunneln auf der Strecke verfahren will. Die Strecke zwischen Nürnberg und Schirnding ist ein wichtiger Teil der Franken-Sachsen-Magistrale. Diese verbindet Nürnberg und Dresden. Derzeit ist sie nur auf dem Abschnitt zwischen Hof und Dresden elektrifiziert.

Pläne werden Bürgern vorgestellt

Versorgt werde die modernisierte Strecke durch eine Bahnstromleitung, die von Ottensoos im Nürnberger Land bis Schnabelwaid im Landkreis Bayreuth gebaut werden soll, teilt die Bahn mit. Der DB-Konzernbevollmächtigte für Bayern, Klaus-Dieter Josel, kündigte im Laufer Rathaus an, dass die Planungen den Bürgern entlang der Strecke in den kommenden Wochen vorgestellt werden sollen. Dies schließe auch Verbesserungen im Lärmschutzkonzept und die Stromtrassierung ein. Die Varianten für den Aus- und Neubau der Tunnel würde ergebnisoffen geprüft, so die Bahn.

Tunnel als Nadelöhr

Im oberen Pegnitztal befinden sich auf nur acht Kilometern Strecke sieben Tunnel und 14 denkmalgeschützte Brücken aus dem Jahr 1877 in enger Abfolge. Die niedrigen Tunnel behindern den Einbau einer Oberleitung, so die Bahn. In die bestehenden Tunnel passe ein moderner elektrischer Zug mit Stromabnehmer nicht hinein, heißt es weiter. Es laufe auf einen sehr aufwändigen Ausbau hinaus, der in einer Variante auch den Bahnverkehr während einer mehrjährigen Bauzeit immer wieder beeinträchtigen würde.