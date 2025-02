Schleppende Elektrifizierung bei der Bahn - woran hakt es?

Im oberfränkischen Hof stoßen zwei Bahnwelten aufeinander. Elektrische Oberleitungen führen von hier aus nur in Richtung Sachsen. Wer südwärts will – nach Bayern – muss in Züge umsteigen, die noch mit Diesel fahren. Die sogenannte Franken-Sachsen-Magistrale von Hof nach Nürnberg ist noch immer nicht elektrifiziert, obwohl darüber schon seit mehr als 30 Jahren gesprochen wird. Und das liegt nicht zuletzt an der Bürokratie.