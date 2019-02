"Elefantentreffen": Schnee hält Tagesbesucher ab

Das diesjährige "Elefantentreffen" des Bundesverbands der Motorradfahrer (BVDM) in Thurmansbang im Bayerischen Wald leidet am zweiten offiziellen Tag unter Wetterkapriolen. Nach einer Nacht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hat der Tag zunächst mit Regen begonnen, der später in leichten Schneefall überging, wie Michael Wilczynski vom BVDM dem BR mitteilte.

Veranstalter hoffen auf mehr als 3.000 Teilnehmer

Einige der Teilnehmer mit längeren Heimreisen würden deshalb schon wieder zusammenpacken, da sie glatte oder verschneite Straßen befürchten. Auch seien - vermutlich aufgrund des Wetters - am Samstag deutlich weniger Tagesbesucher als erwartet auf das Gelände des "Hexenkessels" in Loh, einem Ortsteil von Thurmansbang, gekommen. Ob damit die erwartete Zahl von über 3.000 Besuchern bei der Traditionsveranstaltung erreicht wird, ist unklar. Das wird sich erst zum Abschluss am Sonntag zeigen.