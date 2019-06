Elefanten traben durch Cham

Da haben die Verkehrsteilnehmer ihren Augen nicht getraut, als am Montagnachmittag drei Elefanten über die Janahofer Straße in Cham spazierten. Sie sind aus dem Zirkus - unweit der großen Einfallstraße - ausgebüxt. Bevor eine Polizeistreife eingetroffen war, wurden die Dickhäuter aber schon wieder vom Zirkuspersonal eingefangen.

Nichts passiert - keine Ermittlungen

Maximal fünf Minuten, so eine Polizeisprecherin, waren die Elefanten im Chamer Verkehr unterwegs. Sie trabten laut Augenzeugen gemächlich dahin. Einige Autofahrer fuhren langsam an ihnen vorbei, andere wendeten vorsichtshalber, so die Polizei. Ein Einschreiten der Polizei war nicht mehr erforderlich. Mitarbeiter des Zirkus hatten die Dickhäuter schnell eingefangen und wieder in ihre Gehege gebracht. Da keine konkrete Gefährdung des Straßenverkehrs vorlag und nichts passiert ist, werde die Polizei keine Ermittlungen anstreben, hieß es.

Die Elefanten gehören zum Circus Afrika, der zurzeit in Cham Nähe der Janahofer Straße (hinter dem Netto) gastiert.