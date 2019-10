El Dorado der BMX-Fahrer - BMX-Cup in Esselbach

Esselbach befindet sich an diesem Wochenende im Ausnahmezustand, denn in dem kleinen Dorf in Unterfranken findet das letzte Rennen der BMX-Bundesliga statt. Die BMX-Räder mit dem tiefen Lenker kennt jeder. Aber BMX – also Bicycle Moto Cross - ist als Sportart in Deutschland eher unbekannt, obwohl sie sogar olympisch ist.

Für dieses Wochenende ist die modernste BMX-Strecke Bayerns noch einmal ordentlich herausgeputzt worden - mit neuem Belag und fertig gestellten Banden und Einfassungen. Denn ab Samstagmittag und Sonntag (ab 10 Uhr) richtet der örtliche Rad- und Sportverein „Heimatlust“ (RSV) auf der Bahn am Trieb die Abschlussrennen der Bundesliga aus und zugleich läuft der BMX-Cup 2019, eine nationale BMX-Rennserie.

Spektakuläre Sprünge

Es werden 300 Fahrer und Teilnehmerinnen erwartet, darunter bis zu 40 internationale von den Anfängern bis zu den Junior- und Elitesportlern. Die Zuschauer erwarten bei freiem Eintritt spektakuläre Sprünge und Zweikämpfe - BMX-Fahren ist hart und ein schneller Sport. Die Esselbacher planen 2020 weitere Bundesligarennen und wollen das Jahr darauf die Deutsche BMX-Meisterschaft ausrichten.