Eklat in Augsburg: Helge Schneider bricht Konzert ab

In einem Video ist zu sehen, wie der Komiker und Kabarettist sagt : "Das macht einen so’n bisschen wahnsinnig - die Leute, die immer mit ihren Tüten hin und her gehen. Ich sag mal, noch fünf Minuten und ich hör auf."

Wenig später formulierte er in Richtung der 900 Zuschauer: "Also, ich breche die Strandkorb-Konzerte an dieser Stelle ab. Es tut mir sehr leid. Vielleicht könnt ihr euer Geld wiederkriegen. Es macht wirklich keinen Spaß. Man kriegt keinerlei Kontakt zum Publikum. Das System ist einfach fadenscheinig und dumm. Ich hör jetzt auf an dieser Stelle." Danach verließ er die Bühne.