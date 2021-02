Eklat im Landtag: AfD wegen Youtube-Video unter Beschuss

Völlig unerwartet hat die heutige Landtagsdebatte zu den Corona-Maßnahmen begonnen: In einer persönlichen Erklärung warf die Abgeordnete Gabi Schmidt von den Freien Wählern der AfD vor, ihren Redebeitrag für einen Youtube-Film verfälscht und manipuliert zu haben. "Was sich die AfD erlaubt hat, ist stillos", erregt sich Schmidt. In einer persönlichen Erklärung zu Beginn der Landtags-Sitzung beklagt die Abgeordnete, dass ihre Zwischenbemerkung auf eine Rede des AfD-Fraktionschefs Ingo Hahn für einen Online-Film "zusammengestückelt, verfälscht und manipuliert“ worden sei.

Passagen aus der Landtags-Sitzung vom 8. Januar

Konkret geht es um die Landtags-Sitzung vom 8. Januar. Dort kritisierte Hahn die Corona-Maßnahmen der Regierung: "Weil die Maßnahmen nicht wirken, verschärfen sie unentwegt immer weiter." Vor allem aber warf er Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Versagen bei der Corona-Impfung vor. Die Risikogruppen seien nach wie vor schutzlos, so Hahn: Die Todeszahlen kämen fast ausschließlich durch Pflege- und Altenheimbewohner zustande. "Das sind die Orte, wo Maßnahmen von Nöten sind. Hier muss die Politik reagieren. Aber das tut sie nicht.“ Seit Monaten sei bekannt, dass der Altersschnitt der Verstorbenen mittlerweile bei 83 Jahren liege, sagt Hahn. "Aber sie schicken lieber Kinder mit dem Schlitten nach Hause, weil der Mindestabstand nicht eingehalten wird."

Schlagabtausch zwischen Schmidt und Hahn

Im Anschluss ergriff Schmidt das Wort und warf Hahn vor, älteren Menschen den Schutz abzusprechen: "Wenn Sie mir erzählen dass die meisten Toten über 80 sind, anscheinend können wir auf die verzichten? So haben sie hier den Ton reingebracht." Auch Hahns Kritik an den Impfungen weist sie scharf zurück: "Ich wusste gar nicht, dass sie das interessiert? Sie halten doch eh nichts von Impfstoffen. Sie haben doch immer gesagt, Corona macht nichts. Jetzt fragen sie nach Impfstoffen."

Video auf Youtube

Nun hat die AfD die beiden Reden zusammengeschnitten und unter anderem auf dem Youtube-Kanal der AfD-Landtagsfraktion hochgeladen. "Haben Sie keinen Plan, oder haben sie kein Gewissen?", fragt Hahn in einer Passage des AfD-Videos. Direkt daran ist Gabi Schmidt mit den Worten geschnitten: "Ich habe keine Ahnung wie sie das sehen. So haben sie hier den Ton reingebracht."

Schmidt: "Schämen Sie sich"

Schmidt attackiert die AfD dafür mit scharfen Worten. Sie verstehe nicht, wie eine Landtagsfraktion Reden verändern und verfälschen könne: "Sie bezeichnen Presse als Lügenpresse, Staatsmedien, Systempresse. Ich habe noch nie in den ganzen Jahren so etwas Zusammengestückeltes gesehen. Das macht außer ihnen niemand. Schämen Sie sich." Zudem beklagt Schmidt, dass unter dem Video Diffamierungen und sexuelle Belästigungen unkommentiert zu lesen seien. "Sie werden damit nicht ungestraft davonkommen“, so die Abgeordnete der Freien Wähler.

Hahn erwiderte auf die Rede von Gabi Schmidt: "Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann nimmt man doch den direkten Weg und sagt es den Menschen. Und das hätte ich mir von Ihnen auch gewünscht. Und nicht hier die große Bühne zu wählen, wenn sie wissen, der Ministerpräsident ist da, das Fernsehen ist da. Und holen dann das als Überraschungs-Coup dann aus dem Hut."