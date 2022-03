Ekel-Lesezeichen der Bibliothek in Erlangen sorgt für Furore

Studierende würden immer wieder in Bücher reinkritzeln oder Kaffeespuren hinterlassen. "Aber das war schon immer so", sagt die Bibliothekarin. Das sei keine Generationenfrage. "Man sieht, dass unsere Lehrbücher intensiv genutzt werden und dass sie zum Leben der Studierenden dazu gehören", sagt Glaeser. Taschentücher oder Zettel würden immer mal wieder in den Büchern gefunden. Aber eine Bananenschale sei sehr selten und sollte nicht wieder vorkommen.

Von angeekelt bis belustigt – die Bananen-Kommentare

Die Kommentare auf Twitter zeigen: die Studierenden kennen sich mit dem Thema aus, auch wenn einige doch etwas befremdet von der Bananenschale sind. Eine Userin kommentiert: "Gesehen, nochmal hingeguckt, Kopf geschüttelt, nochmal hingeguckt, herzhaft gelacht.", ein anderer fragt: "Wie sehr kann man Bücher hassen" und der nächste kommentiert: "War doch ein Biobuch, oder?" Andere zeigen weniger Humor und finden die ganze Sache einfach nur ekelig. Es zeigt sich, dass viele Buchausleiher und -leiherinnen auch schon zahlreiche Erfahrungen mit seltsamen Buch- und Lesezeichen gemacht haben.