EKD-Präses Heinrich: "An der Krippe ist niemand ausgeschlossen"

Die Vorsitzende der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich aus Regensburg, sieht in Weihnachtsgottesdiensten die Chance, das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Menschen zu stärken, gerade in Zeiten von Corona.

"Weihnachten kann heute auch anders gefeiert werden"

"Ich glaube, man muss ein bisschen das Bild vergessen, dass der Weihnachtsgottesdienst klassisch um 15 Uhr in der Kirche stattfindet - mit ganz vielen Leuten, die gar nicht alle einen Sitzplatz bekommen. Heute kann Weihnachten auch ganz anders gefeiert werden - im Digitalen, draußen, in kleineren oder kürzeren Formaten", so Heinrich im Interview mit dem BR. "Da haben die Gemeinden in den letzten eineinhalb Jahren schon viel Kreativität bewiesen." Durch die neueren Formate könnten Menschen, die normalerweise nicht in die Kirche gehen, für die Kirche begeistert werden.

Die Weihnachtsbotschaft hat für Heinrich eine große Bedeutung: "Mir gibt es super viel, so eine Hoffnungsgeschichte zu haben, an die wir in den nächsten drei, vier Tagen und auch darüber hinaus gedenken - die wir ein bisschen aufblühen lassen und feiern, das tut uns, glaube ich, gut."

Heinrich nimmt an Heiligabend an digitalem Gottesdienst teil

Heinrich selbst nimmt an einem digitalen Gottesdienstformat an Heiligabend teil. "Es ist wichtig, Gottesdienste zu feiern, denn da kommen Menschen zusammen, die sonst nicht zusammenkommen - gerade jetzt, wo wir merken, dass wir weniger Kontakte haben, dass wir uns manchen gegenüber fremd fühlen, weil sie auf einmal eine Position vertreten, die wir ihnen gar nicht zugetraut hätten", sagt Heinrich.

"An der Krippe können alle zusammenkommen, da ist niemand ausgeschlossen - nicht Esel, nicht Ochs, nicht die Könige aus dem Morgenland, alle dürfen da hinkommen." Anna-Nicole Heinrich, EKD-Präses

Dass es von staatlicher Seite kaum Vorgaben für Präsenzgottesdienste an Weihnachten gibt und die Kirchengemeinden über die Zugangsregeln in weiten Teilen selbst entscheiden können, hält die EKD-Präses für richtig: "Wir haben da im letzten Jahr gezeigt, dass wir alle ordentliche Konzepte für die jeweiligen Standorte entwickelt haben. Deswegen finde ich es gut, dass man da den Spielraum lässt."

Generell sei Corona für die Kreativität der Kirche ein riesiger Katalysator gewesen: "Man musste sich andere Formate ausdenken und hat dabei auch die Erwartungen und die Lebensrealität der Menschen mehr in den Blick genommen. Das ist wichtig, wenn wir Leute erreichen wollen."

Weihnachtswunsch: Zum Nächsten schauen

Für die Weihnachtstage und auch danach hat Heinrich einen besonderen Wunsch: "Wir gucken auf uns, fangen bei uns an, hören da aber nicht auf, sondern blicken zum Nächsten, schauen an die europäischen Grenzen, schauen ins Mittelmeer, schauen in Länder, in denen Menschen verfolgt werden und gedenken denen. Denn das ist auch etwas, das die Weihnachtsbotschaft uns mit auf den Weg gibt. Flucht gibt es seit 2.000 Jahren. Maria war auch eine schwangere Frau, die sich auf den Weg gemacht hat."