Eixendorfer Stausee: Jahrelanger Rechtsstreit endet in Vergleich

Der Bund Naturschutz hatte 2015 gegen einen Bescheid zum Bau einer Wasserkraftanlage an der Vorsperre am Eixdendorfer Stausee bei Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf geklagt - vergangene Woche kam es vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München nun zu einem Vergleich. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

Fischschleuse soll gebaut werden

Demnach verpflichtet sich der Freistaat Bayern eine Fischschleuse an der Vorsperre zu bauen, sodass die Staumauer für wandernde Fischarten kein Hindernis mehr darstellt.

Darüber hinaus soll die Betreiberin der neuen Wasserkraftanlage - die Bayerische Landeskraftwerke GmbH - unterhalb der Vorsperre einen Ersatzlaichplatz ökologisch aufwerten. Damit sollen die Auswirkungen des baulichen Eingriffs kompensiert werden, so ein Sprecher des Bund Naturschutz. Außerdem muss der vorhandene Fischschutzrechen der Wasserkraftanlage austauscht werden - der Abstand der einzelnen Stäbe darf nur noch maximal 15 Millimeter betragen, damit größere Fische nicht mehr ins Innere der Anlage gelangen können.

"Der Bund Naturschutz sieht die Vereinbarungen als einen Erfolg für den Artenschutz im größten Stausee der Oberpfalz." BN-Landesvorsitzende Richard Mergner

Betreiber mit Kompromiss zufrieden

Auch die Bayerische Landeskraftwerke GmbH ist mit dem gefundenen Kompromiss sehr zufrieden, sagte Geschäftsführer Thomas Liepold. Damit könne die in letzter Zeit sehr konstruktive Zusammenarbeit mit den örtlichen Fischern und dem Naturschutz weitergeführt werden. Mit beiden Maßnahmen hatte man als Folge eines Monitorings durch die Technische Universität München bereits gerechnet. Das "Vorzeigekraftwerk" Eixendorf II wird damit weiter optimiert, sagte Liepold.

Jahrelanger Rechtsstreit

Das Wasserkraftwerk wurde 2015 von Landratsamt Schwandorf genehmigt. Der Bund Naturschutz wollte dagegen einen sofortigen Baustopp erwirken. Das Verwaltungsgericht Regensburg hatte 2016 zunächst nicht die Bauarbeiten für die Wasserkraftanlage eingestellt. Erst im Hauptverfahren entschied das Verwaltungsgericht 2017, dass die Wasserkraftanlage auf einem rechtswidrigen Bescheid beruhe. Jetzt ging ein jahrelanger Streit vor dem Bayerischen Verfassungsgericht mit dem Vergleich zu Ende.

Heimat für viele Fisch- und Muschelarten

Im Eixendorfer Stausee leben 29 Fisch- und vier Muschelarten. Er erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 100 Hektar und ist der größte Stausee in der Oberpfalz. Er liegt auf der Grenze des Landkreises Schwandorf zum Landkreis Cham. Der See entstand 1975 durch die Aufstauung des Flusses Schwarzach.