vor 42 Minuten

Eisweinlese in Nordheim und in Escherndorf

In Unterfranken lagen die Temperaturen in der vergangenen Nacht um die -10 Grad – und damit genau richtig für die Eisweinlese. In Nordheim in Escherndorf waren die Helfer am frühen Morgen in den Weinbergen, um die gefrorenen Trauben abzuschneiden.