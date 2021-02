Eisstockschießen soll olympisch werden

Deutschlandweit sind rund 30.000 Eisstockschützen in Vereinen organisiert - die meisten von ihnen in Bayern. Bereits seit den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen träumen viele von olympischem Edelmetall. In diesem Jahr sollen dafür die Weichen gestellt werden.

Ein Europameister, den keiner kennt

Von der Öffentlichkeit völlig unbemerkt haben am vergangenen Wochenende Europameisterschaften im Eisstockschießen stattgefunden. In der Arena Klobenstein in Oberbozen in Südtirol haben vier Nationen unter strengen Corona-Bedingungen Wettkämpfe bestritten. Der frisch gekürte Europameister in der Disziplin Weitschießen kommt aus Oberbergkirchen im Landkreis Mühldorf und heißt Markus Schätzl. 152 Meter hat er sein knapp vier Kilo schweres Sportgerät geschleudert. In fünf Jahren könnte er um olympische Medaillen kämpfen. Davon träumen viele Eisstockschützen bereits seit 1936. Bei den Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen war die Sportart bereits Demonstrations-Wettbewerb, wie die vor-olympische Testphase heute genannt wird.

Gute Chancen für olympisches Eisstockschießen

Die Chancen stehen gut, sagt Christian Lindner. Der 48-jährige Bauleiter aus Weilheim ist Präsident des Weltverbandes "International Federation Icestocksport“. Beim oberbayerischen EC Peiting spielt er in der 2. Bundesliga. Seit letztem Jahr vertritt er die Interessen von 48 nationalen Verbänden gegenüber dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Im Moment wartet er auf eine Einladung aus Lausanne, dort soll es eine letzte Anhörung geben über die Zulassung des Stocksports als Wintersport-Disziplin. Fast 800 Seiten Papier hat er im letzten November für die Zulassung eingereicht. Christian Lindner glaubt, dass es klappt: "Ich bin fest davon überzeugt, dass es was wird, alle Zeichen stehen auf grün“, sagt der groß gewachsene Funktionär im Gespräch - und "dass wir 2026 in Cortina d’Ampezzo Olympiasieger im Eisstockschießen küren dürfen.“

Wer kennt den EC Grub, SV Oberbergkirchen oder EC Peiting?

In Deutschland sind rund 30.000 Stockschützen in Ligen organisiert – sie spielen in zwölf Klassen von der Bundesliga bis zur Kreisliga, die meisten in Nieder- und Oberbayern. Dabei gibt es viele Ortsnamen, die man nicht mit großem Sport in Verbindung bringt. Etwa der EC Grub aus dem Bayerischen Wald oder der SV Oberbergkirchen aus dem Landkreis Mühldorf. Den EC Peiting kennen die Sportbegeisterten noch aus der Eishockey-Oberliga, aber auch dieser Verein hat aktuell eine Junioren-Weltmeistermannschaft in seinen Reihen. Der Titel wurde bei der WM 2020 im Bundesleistungszentrum der Stockschützen in Regen im Landkreis Deggendorf errungen.