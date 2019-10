Eisstadion Landshut: Erstes Spiel unter neuem Dach

Endlich wieder Eiszeit in Landshut nach der Sanierung des Eishockeystadions: Die Fans sind gespannt auf die Atmosphäre und Stimmung in dem umgebauten Eisstadion. Die Eishockey-Kultstätte am Gutenbergweg war den Sommer über Großbaustelle: Das marode Stadiondach der gut 5.000 Zuschauer fassenden Arena wurde komplett abgerissen und neu gebaut. Innen wurde ein neuer moderner Videowürfel installiert.

Eishockey-Legenden aus Landshut

Lange Zeit war der EV Landshut mit das Maß aller Dinge im deutschen Eishockey - brachte Eishockey-Legenden wie Alois Schloder, Erich Kühnhackl und Marco Sturm hervor und feierte zwei Deutsche Meisterschaften und zahlreiche Vizemeisterschaften.

Sommer 2020: Innenausbau des Stadions

Am Abend startet das erste Spiel unter neuem Dach, im kommenden Sommer dann wird das Stadion innen komplett umgebaut. Die Stadt investiert insgesamt 22 Millionen Euro in die moderne Eishockeyarena. Und die Fans hoffen, dass das umgebaute Stadion am Gutenbergweg wieder eine ähnliche Festung wird, wie zu den ganz großen Zeiten des EVL.