08.02.2019, 09:37 Uhr

Eisschwimmen in der Wiesent

Jürgen Block aus Nürnberg geht leidenschaftlich gerne schwimmen, doch selbst im Winter kommen Hallenbäder für ihn nicht in Frage. Lieber badet er in eiskalten Gewässern, wie der Wiesent in der Fränkischen Schweiz.