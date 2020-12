Eisschwimmen in der Norikusbucht – ein cooles Abenteuer

Die Nürnberger Norikusbucht am Wöhrder See hat sich im Sommer als kostenlose, städtische Alternative zu Freibädern bereits etabliert. Derzeit laden die dortigen Wasserwelten allerdings eher zum Eislaufen als zum Schwimmen ein. Ein Teil der Wasserfläche ist mit Eis bedeckt, wenn auch nicht wirklich tragfähig, das Gewässer ist aber zum Strand hin eisfrei. Hier will Birgit Becher ins Wasser steigen. Die Veitsbronnerin ist leidenschaftliche Eisschwimmerin, trainiert im Winter normalerweise regelmäßig im Veitsbad in Veitsbronn (Lkr. Fürth) – doch derzeit geht das Corona bedingt nicht. Die Norikusbucht in Nürnberg könnte eine Alternative für die Eisschwimmer sein.

Bei 2,8 Grad Temperatur ins Wasser

Birgit Becher hat ihre Tochter Lea dabei, auch die ist begeisterte Eisschwimmerin, geht dem Hobby aber nicht so oft nach wie ihre sportliche Mutter. "Eine Person muss immer als Aufsicht mit dabei sein", sagt Birgit Becher, sonst sei es zu gefährlich. Lea Becher taucht den Sensor eines Thermometers ins Wasser: 2,8 Grad – passt. Das Wasser ist kälter als die Außentemperatur. Birgit Becher lässt sich davon nicht abschrecken und zieht sich um. Gut, dass die Umkleidekabinen im Winter nicht abmontiert wurden. Im Badeanzug, mit Schwimmbrille und Bademütze ausgestattet, eine rote Schwimmboje in der Hand, geht es mutigen Schrittes ab in die Fluten.

Eisschwimmen ist Extremsituation für den Körper

Das Schwimmen im fast gefrorenen Wasser ist für den menschlichen Körper eine Extremsituation. In Sekundenbruchteilen verengen sich die Blutgefäße. Monatelanges Training ist nötig, um sich an so kaltes Wasser zu gewöhnen. "Da muss man schon im Oktober anfangen", sagt Birgit Becher, "wenn das Wasser noch nicht ganz so frostig ist und dann erstmal nur kurze Zeiträume im Wasser verbringen."