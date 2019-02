vor 34 Minuten

Eisregen: Viele Unfälle und Schulausfall in Amberg

Glatteisregen hat am frühen Abend den Verkehr in ganz Niederbayern und der Oberpfalz stark beeinträchtigt. Dennoch gab es vergleichsweise wenige Unfälle. Allerdings fällt heute in Amberg und im Kreis Amberg-Sulzbach der Unterricht aus.