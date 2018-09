Eisklotz-Einschlag in Augsburg? Noch sind viele Fragen offen

Wie berichtet, war am vergangenen Freitagabend ein Autofahrer in der Innenstadt unterwegs, als der etwa 20 Zentimeter große Brocken auf die rechte Seite des Kotflügels krachte und dort eine handtellergroße Delle hinterließ. Ein Polizeisprecher sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass es sich bei dem Gegenstand um einen Eisblock handeln könnte, der sich von einem Flugzeug gelöst hat und über Augsburg zu Boden gestürzt ist.

"Ich bin total erschrocken, es war ein so lauter Knall, ich dachte zuerst, da ist was vom Hochhaus heruntergefallen." Harald Braun, betroffene Autofahrer

Wenn es sich tatsächlich um solch einen Eisbrocken gehandelt haben sollte, dann wäre das auch nicht der erste Fall in der Region, so der Polizeisprecher: Bereits im Dezember 2017 war ein Eisbrocken ähnlicher Größe auf einem Haus im Landkreis Dillingen gelandet und hatte dort einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet. Verletzt wurde niemand.

Eis-Pipi-Bombe?

Luftfahrtexperten berichten immer wieder, dass bei undichten Verschlüssen Toilettenwasser an der Außenhaut der Flieger zu Eis gefrieren kann. Wird das ausreichend groß und damit schwer, fällt es von selbst ab. Harald Braun, der betroffene Autofahrer, ist überzeugt davon, dass es es sich um einen solchen Eisbrocken gehandelt hat.

Der Kfz-Gutachter hat eine so genannte Dashbord-Kamera im Wagen installiert. Bei der Sichtung der Aufnahme in Slowmotion stellte sich seiner Meinung nach heraus, dass ein größeres Stück Eis, wohl 20 mal 10 Zentimeter groß, vom Himmel gefallen war und das Auto traf. Der 51-Jährige konnte so nachverfolgen, dass der Klotz noch ein weiteres Auto erwischte, abprallte und auf der Gegenfahrbahn zerschellte.

"Nicht auszudenken, wenn das Eisgeschoss einen Passanten getroffen hätte." Harald Braun

Bei ihm selbst habe nicht viel gefehlt, er hätte aber vor Schreck beinahe einen Unfall gebaut, so Braun. Auch seine zwei Beifahrer im Wagen seien sehr erschrocken. Als er wenig später telefonisch bei der Polizei vorstellig wurde, dachte die erst an einen Radiospaß. Als Braun dann aber die Bilder vorlegte, nahmen die Beamten sofort die Ermittlungen wegen "gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" auf. Braun erstatte Anzeige.