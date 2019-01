Eiskalter Spaß: Neuburg erwartet 2.000 Donauschwimmer

Rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Neoprenanzügen steigen am Samstag um 13 Uhr an der Staustufe Bittenbrunn in die etwa 3 Grad kalte Donau. Dann schwimmen sie etwa vier Kilometer stromabwärts an den Donaukai, der mitten in Neuburg liegt. Auf den letzten 300 Metern werden auch 70 sogenannte Eisschwimmer nur in Badeanzug und -hose in die Donau steigen und sich ein kühles Bad genehmigen.

Aus einer Übung wird ein Faschingsumzug

Was heute eine große Gaudi ist, begann am 24. Januar 1970 als ernsthafte Übung und Härtetest für die Mitglieder der Wasserwacht, erinnern sich Alois Paulus (80) und Dieter Roth (78) im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Die beiden gehören zu den Begründern des Neuburger Donauschwimmens, das damals als Übung in der eiskalten Donau für mögliche Einsätze gedacht war. Als sich in den Folgejahren immer mehr Schwimmer von anderen Wasserwacht-Ortsgruppen am letzten Samstag im Januar anschlossen, war das Donauschwimmen geboren. Nach acht oder neun Jahren, so erinnert sich Dieter Roth, kamen auch Flöße und Aufbauten dazu, so dass das Neuburger Donauschwimmen nach und nach auch zu Deutschlands größtem Faschingsumzug im Wasser wurde.

Vom Trampolin bis zur schwimmenden Sauna

Jedes Jahr lassen sich die Gruppen und Teilnehmer aus Bayern, ganz Deutschland und dem Ausland spektakuläre Aufbauten für ihre Flöße auf der Donau einfallen. So gab es schon ein Trampolin im Wasser, einen riesigen Wal oder eine schwimmende Sauna, in der sich die Schwimmer aufwärmen konnten, bevor sie wieder in die Donau sprangen. Früher kam die Bundeswehr mit einem Schwimmpanzer, sprangen auch Fallschirmspringer in den Strom oder Rettungshubschrauber kamen und bargen zu Übungszwecken Menschen aus dem Wasser. Alois Paulus sprang mit anderen aus dem Hubschrauber in die Donau. Das ist heute nicht mehr möglich, aber die Aufbauten und Flöße gibt es weiterhin.

Rettungsboote begleiten den Gaudiwurm

In der langen Geschichte des Neuburger Donauschwimmens kam es nie zu ernsthaften Unfällen – darauf sind Dieter Roth, Alois Paulus und die anderen Mitglieder der Wasserwacht sehr stolz. Sie treiben einen großen Aufwand für die Veranstaltung. Viele Rettungsboote begleiten den Gaudiwurm im Wasser. Immer wieder müssen die Helfer unterkühlte Schwimmer bergen. Das passiert vor allem dann, so Alois Paulus, wenn sich die Schwimmer zu große Neoprenanzüge ausgeliehen haben. Denn in die Neoprenanzüge läuft Wasser, das sich zwischen Anzug und Haut normalerweise erwärmt. Sind die Anzüge zu groß, dann reicht die Körperwärme nicht aus.

Schwimmer sind mindestens eine halbe Stunde im Wasser

Zum Jubiläumsschwimmen am Samstag erwarten die Veranstalter spannende Aufbauten und viele Besucher am Neuburger Donaukai. Es werden auch wieder Gäste aus Südfrankreich, Tschechien, Polen und Slowenien erwartet – überwiegend aus Neuburgs Partnerstädten. Legendär, auch der Wasserwachtsball in einer Mehrfachturnhalle am Samstagabend. Dafür gibt es keine Karten mehr. Zum Schwimmen kann man sich jedoch bis zur letzten Minute anmelden und sich mit 2.000 anderen in die kalte Donau stürzen. Je nach Strömung sind die Schwimmer zwischen 30 und 80 Minuten im Wasser. Das kälteste Schwimmen war 1987 mit Minus 12 Grad Lufttemperatur und einem Grad kaltem Wasser. 2017 war der bisherige Teilnehmerrekord mit 2.269 Schwimmern. Und im letzten Jahr musste das Donauschwimmen wegen Hochwassers zum ersten Mal ausfallen.