Eiskalte Nächte: Kaum Betten in Nürnberger Notschlafstellen

Die sogenannten "Diana-Herberge" in der gleichnamigen Straße in der Nürnberger Südstadt ist fast ausgebucht. 95 der 104 Plätze in dem viergeschossigen Bau sind belegt. Markus hat seine Wohnung verloren. Er versuchte, in den vergangenen zwei Nächten im Vorraum einer Sparkassenfiliale zu schlafen. Doch immer wieder wurde er von der Polizei vertrieben. "Ich bin dankbar, dass es solche Einrichtungen wie die Herberge in der Dianastraße gibt". sagt er.

Notschlafstellen für 170 Menschen

Rund 170 Menschen sind derzeit in den Nürnberger Notschlafstellen für Obdachlose untergebracht. Für Frauen und für Obdachlose, die mit Tieren unterwegs sind, gibt es eigene Unterkünfte. Wegen der Corona-Pandemie können dort aber weniger Menschen als sonst untergebracht werden. Es wurden deshalb zusätzliche Objekte angemietet. Noch reichen die Plätze nach Informationen der Stadt Nürnberg aus.

Herberge hat rund um die Uhr geöffnet

In der "Diana-Herberge" leben die Männer in Dreibett-Zimmern. Hier können sie sich den ganzen Tag aufhalten. Anders als in anderen Notschlafstellen, die nur in der Nacht geöffnet haben. Markus steht inzwischen in der Küche und packt seine Einkäufe aus, die er günstig gekauft hat. Er kocht für sich und seine zwei Mitbewohner. "Wir essen Cordon Bleu, weil das um 30 Prozent reduziert war", sagt er. Dazu gibt's Kroketten und Gurkensalat. Für 2,50 Euro hat jeder ein Essen."

Schlittenfahren im Stadtgraben

Ortswechsel in den Nürnberger Stadtgraben. Dort ist kurz vor Beginn der Ausgangssperre einiges los. Am Hallertor führt ein kleiner Hügel in den Graben. Die Schlittenbahn ist rund 50 Meter lang und von den Straßenlaternen rundum gut beleuchtet. Die elfjährige Chantal sitzt gut verpackt im Schneeanzug auf ihrem Schlitten.

Die Kälte macht ihr nichts aus. Sie hat momentan Distanzunterricht und freut sich, dass sie kurz vor der Ausgangssperre raus kann. Ihre Mutter steht frierend daneben. " So lange es dem Kind Spaß macht, kann ich die Kälte aushalten."

Tee und Decken im Klimacamp

Auf die beißende Kälte am Sebalder Platz haben sich auch die Aktivisten im Klimakamp eingerichtet. Seit 161 Tagen demonstrieren sie hier rund um die Uhr. Heidrun ist eine der zwei Frauen, die Nachtwache haben. Sie setzt auf ganz viele Kleidungsschichten im Zwiebelprinzip, Wärmflaschen und heißen Tee. Die Aktivisten wollen bleiben, bis sich die Politik bewegt.

"Da lass ich mich auch vom kältesten Tag nicht abschrecken", sagt Martina, die zweite Nachtwache. Wenn es zu Beginn der Ausgangssperre ganz ruhig wird, verkriechen sie sich in einem Pfadfinderzelt in ihre dicken Schlafsäcke. In den nächsten Tagen werden sich die Temperaturen kaum verändern.