Eishockeyteams des EV Landshut in Quarantäne

Das DEL2- und U20-Team des Eishockeyvereins Landshut müssen sich aufgrund mehrerer Corona-Infektionen eine Woche lang in Quarantäne begeben. Das teilt der EV Landshut mit. Mehrere Spieler des Vereins sind positiv auf Corona getestet worden, heißt es. Das Gesundheitsamt Landshut sei nun dabei, alle Kontaktpersonen zu ermitteln und diese ebenfalls zu testen.

Eishockeyspieler untereinander infiziert

Einige Spieler zeigen bereits leichte Symptome. Sie sollen sich untereinander angesteckt haben, vermutet das Landratsamt Landshut. Deshalb wurden der Trainingsauftakt um eine Woche verschoben und die Testspiele abgesagt. Saisonstart der DEL2 ist erst im November.

Landratsamt befürchtet Anstieg der 7-Tage-Inzidenz

Wie das Landratsamt Landshut befürchtet, werde sich dieser konzentrierte Corona-Ausbruch und andere neu hinzugekommene Infektionen in Stadt und Landkreis auf die Sieben-Tage-Inzidenz auswirken. "Die Warnschwelle von 35 wird heute aber aller Voraussicht nach nicht erreicht", so das Landratsamt. Die Stadt Landshut hat mittlerweile wieder den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Niederbayern. Aktuell (Stand: 02.10. 0.00 Uhr) liegt er laut Robert-Koch-Institut bei 29 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage. Die Warnschwelle wäre bei 35, der Alarmwert bei 50 erreicht.

Stadt Landshut war bereits Corona-Hotspot

Die Stadt Landshut war bereits in der ersten September-Hälfte ein Corona-Hotspot in Bayern: Weil damals der Alarmwert von 50 überschritten wurde, hatte die Stadt scharfe Maßnahmen zur Eindämmung erlassen. Unter anderem mussten auch Grundschüler im Unterricht Masken tragen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich laut Landratsamt in Stadt und Landkreis Landshut insgesamt 1.327 Menschen mit dem Virus infiziert. Aktuell sind 47 Infektionen bekannt. 42 Menschen sind bisher gestorben. In den Krankenhäusern der Region werden derzeit eine Person isoliert und eine andere intensivmedizinisch betreut.