Eishockey-Trainer will Eissporthalle in Bad Kissingen kaufen

Kein Vereinssport, kein Schlittschuh laufen für die Bad Kissinger: Seit Herbst 2019 steht die Eissporthalle dort leer. Jetzt gibt es aber einen Kauf-Interessenten: Ein Eishockey-Trainer aus Stuttgart möchte die Eissporthalle in Bad Kissingen kaufen. Das haben Recherchen des Bayerischen Rundfunks ergeben. Bei dem Interessenten handelt es sich um den 56-jährigen Kanadier Frederick "Fred" Ledlin. Die Eissporthalle steht bei immobilienscout24.de zum Verkauf. Der Preis beträgt 800.000 Euro.

Eissporthalle Bad Kissingen immer wieder in den Schlagzeilen

Die Eissporthalle sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Ein Grund war etwa, dass die Halle seit Herbst 2019 geschlossen blieb. Dies sorgte in Bad Kissingen für sehr viel Unmut, vor allem bei Eissportlern. Im Jahr 2017 hatte die Stadt Bad Kissingen die Eissporthalle an einen privaten Investor verkauft.

Pläne für Eishockey-Schule in Bad Kissingen

Nach eigenen Angaben will sich Ledlin nun an den Verkäufer wenden. Der Kanadier will in der Eissporthalle eine Eishockey-Schule für "ausgewählte Nachwuchsmannschaften" betreiben. Ledlin möchte auch einen Verein gründen und Jugend- und Seniorenmannschaften trainieren. Darüber hinaus soll die Halle auch für die Öffentlichkeit, Vereine und Schulen zur Verfügung stehen.

Ledlin: Von Kanada nach Stuttgart

Ledlin ist hauptamtlicher Headcoach der Young Rebels, die zum Stuttgarter Eishockey-Club SEC e.V. gehören. Er wurde 1963 in Kanada geboren und ist nach mehreren Stationen in der kanadischen Juniorenliga 1987 auf das deutsche Eis gewechselt. "In Deutschland spielte ich für mehrere Bundesliga-Mannschaften wie den EHC Freiburg, den EC Bad Tölz oder die Adler aus Mannheim. 2001 beendete ich meine Profi-Karriere und war seitdem an verschiedenen Orten als Trainer aktiv. Zuletzt gehörte ich dem Trainer-Team des SC Bietigheim-Bissingen an. Ich verfüge über eine Trainer A-Lizenz und darf damit als Trainer und Coach in allen deutschen Spielklassen tätig sein", so der 56-Jährige.