Eishockey: Spiel der Straubing Tigers fällt wegen Corona aus

Das für Dienstagabend angesetzte Heimspiel der Straubing Tigers gegen die Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) muss ausfallen. Die Iserlohn Roosters hatten nach einem Corona-Fall in ihren Reihen keine Erlaubnis seitens des Gesundheitsamts für die Partie bekommen. Noch am Vormittag stand laut einer Mitteilung der Tigers die Entscheidung aus, ob die über dem Team der Sauerländer verhängte Quarantäne aufgehoben werden kann. Deshalb konnten die Roosters in ihrer Heimat nicht pünktlich zum Spiel abreisen.

Schon der zweite Versuch

Das Spiel war ursprünglich bereits für Montag geplant, wurde wegen des Corona-Falls aber abgesagt und sollte am Dienstag nachgeholt werden. Ein weiterer Nachholtermin soll noch nicht feststehen. Die DEL werde versuchen, einen Termin zu finden, heißt es in der Mitteilung des Straubinger Clubs.