Eishockey: Sechs Selber Wölfe positiv auf Corona getestet

Sechs Eishockey-Spieler der Selber Wölfe haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Zweitligist am Montag mit. Bereits am Freitag waren vier Spieler per Schnelltest positiv getestet worden, woraufhin sich die komplette Mannschaft sowie auch Trainer und Betreuer einem PCR-Test am Samstag unterzogen.

Corona-Infektionen bei den Selber Wölfen trotz Impfung

Wegen der Corona-Infektionen bei den Selber Wölfen mussten auch zwei Spiele verlegt werden: das Derby am Freitagabend gegen die Bayreuth Tigers sowie das Auswärtsspiel am Sonntag gegen Kaufbeuren. Alle Spieler und Betreuer der Selber Wölfe waren nach Vereinsangaben gegen Corona geimpft.

Umstrittene Absage gegen Bayreuth: Scharfe Kritik von Fans

Die Absage beider Spiele sei richtig gewesen, verteidigte ein Sprecher der Selber Wölfe die umstrittene Entscheidung. Vor allem die kurzfristige Absage des Spiels am Freitag gegen Bayreuth hatte zu scharfer Kritik von Fans geführt. Fans, die extra nach Selb angereist waren, äußerten sich enttäuscht. Erst der Stadionsprecher informierte die bereits eingetroffenen Zuschauer.

Nachholtermine stehen noch nicht fest

Wann die in Abstimmung mit der Ligaleitung abgesagten Spiele der Selber Wölfe gegen Bayreuth und Kaufbeuren nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Die Termine dafür werden voraussichtlich noch in dieser Woche bekannt gegeben. Die gekauften Tickets für das Derby gegen Bayreuth sind für den Ersatztermin gültig.