Eishockey: Panther-Fans bleiben vorsichtig – keine volle Halle

Die Stimmung ist zurück im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion beim Spiel gegen die Kölner Haie. Panther-Fans unterstützen ihre Jungs lautstark. Spannend ist der Saison-Endspurt in der DEL auf jeden Fall. Die Corona-Regeln würden auch wieder ein volles Eisstadion erlauben. Allerdings wurden nur 4.000 Tickets verkauft.

Viele Plätze bleiben leer, aus Sorge vor Corona, glaubt Panther Manager Duanne Moeser. Aber das ist wohl nicht der einzige Grund: Moser vermutet, dass viele Menschen auch mehr aufs Geld schauen müssen. Normalerweise, sagt er, werden bei so einem Spiel 5.500 bis 6.000 Karten verkauft.

Optimismus bei Panther-Fans und beim Manager

Die Fans, die im Stadion sind, genießen das Spiel sichtlich. Sie feuern ihre Jungs an, als gäbe es kein Morgen. Viele sind optimistisch, was die Panther anbelangt, immer wieder hört man den Satz: "Alles ist drin".

Auch Manager Duanne Moeser ist zuversichtlich: "Die Stimmung ist gut. Das fünfte Spiel in acht Tagen. Die Jungs freuen sich, endlich wieder Spielrhythmus zu kriegen. Es ist Saisonende und wir sind im Play-off-Modus."

Eine schwierige Saison für die Augsburger Panther

Allerdings weiß auch Duanne Moser: Das Gespenst vom Abstieg aus der DEL ist längst nicht vertrieben. Dazu kommt in der Liga die Aufregung um Partien, die einfach nicht mehr gespielt werden können, trotz Saisonverlängerung. Der Tabellenplatz am Ende? Wird berechnet, nach Punkten und der Zahl der absolvierten Spiele. Moser sagt: "Ob das fair ist oder nicht, keine Ahnung. Es ist halt einfach schlecht, dass wir nicht alle 56 Spiele machen können."

Der Kampf um die Playoffs

Zurück zum Spiel: Einen 0:1 Rückstand gegen die Kölner Haie gleichen die Augsburger Panther noch aus - und kassieren in der Nachspielzeit doch noch einen Treffer. Die vierte Niederlage gegen Köln in der Saison. Die Playoffs: Ein bisschen unwahrscheinlicher. Der Optimismus vieler Fans ist trotzdem ungebrochen. "Hauptsache, wir schaffen den Klassenerhalt und wir bleiben in der Liga. Neue Runde, neues Glück", sagt ein lächelnder Panther-Fan.