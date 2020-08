Eishockey-Oberligist Deggendorfer SC fordert Planungssicherheit

Der Eishockey-Oberligist Deggendorfer SC fordert von der Politik eine klare Aussage, ob und unter welchen Voraussetzungen in diesem Winter Eishockey gespielt werden kann. Denn die Sportvereine leiden unter der Corona-Krise.

Ohne Spielbetrieb leidet auch der Nachwuchs

Wenn es keine Lösungen für den professionellen Spielbetrieb der Senioren gebe, werde besonders der Nachwuchsbereich der Clubs leiden. Das sagte Artur Frank, Vorstand des deggendorfer SC am Mittwochnachmittag. Die Vereine hätten eine besondere Verantwortung bei der sportlichen Ausbildung der Jugendspieler, denen auch die sozialen Werte des Teamsports vermittelt würden. Finanziert werde der Nachwuchsbetrieb nur über Einnahmen aus dem Profibereich.

Abgeordneter: Brauchen Zuschauer in den Hallen

Die beiden Freie-Wähler-Abgeordneten Bernhard Pohl und Manfred Eibl informieren sich derzeit bei verschiedenen bayerischen Eishockeyclubs über deren Situation. Eibl fordert: "Wir brauchen Zuschauer in den Hallen." Außerdem fordert der FW-Abgeordnete aus Perlesreut im Bayerischen Wald (Lkr. Freyung-Grafenau), dass Vorstände von Sportvereinen von der persönlichen Haftung befreit werden, wenn Hygienekonzepte erstellt und eingehalten werden.

Fehlende Einnahmen durch Bundesmittel erstatten

Bernhard Pohl, Abgeordneter aus Kaufbeuren, stellt den Vereinen der Eishockey-Oberliga in Aussicht, dass sie möglicherweise bis zu 80 Prozent der fehlenden Zuschauereinnahmen aus Bundesmitteln erstattet bekommen. Ein entsprechender Vorschlag, der für die beiden Top-Ligen DEL und DEL2 gilt, soll auf die Oberligen ausgeweitet werden, so Pohl. Dafür wolle er sich politisch einsetzen.

Spielbetrieb ohne Zuschauereinnahmen nicht möglich

Der Vorstand des Deggendorfer SC, Artur Frank, machte unmissverständlich deutlich, dass ein Spielbetrieb ohne Zuschauereinnahmen oder fest zugesagte staatliche Unterstützung nicht möglich sei: "Dann drehen wir den Schlüssel um, auch im Nachwuchsbereich", sagte Frank. Er befürchtet, dass der Breiten-Teamsport massiv leide, sollten die Clubs weiter auf klare Vorgaben seitens der Politik warten müssen. Der Deggendorfer SC hat bereits ein Hygienekonzept mit einer verringerten Anzahl von Zuschauern im Deggendorfer Eisstadion ausgearbeitet.

Nachwuchs-Training startet Anfang September

Der Deggendorfer SC spielt in der Eishockey-Oberliga. Ab 1. September können die Nachwuchsspieler wieder auf Eis trainieren. Die Senioren müssen Geduld haben. Die Oberliga plant derzeit mit einem Saisonstart am 16. Oktober. Dementsprechend müsste für die Erwachsenen das Eistraining ebenfalls nächste Woche anfangen. Vorstand Frank sagt aber: "Es geht keiner aufs Eis, bevor wir in der Clubführung keine Sicherheit haben." Denn mit Trainingsstart laufen die Spielerverträge – Kurzarbeitergeld könne der Verein dann nicht mehr beantragen, so Frank.