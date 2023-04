Eishockey-Nachwuchs: Turnier zu Gunsten von Sternstunden

Mit Trommeln und Sprechchören feuern die Zuschauer die Jungen und Mädchen auf dem Eis an. Die Stimmung: fast so gut, wie wenn die "Großen" Spieler hier die Pucks hin und her schieben. Doch es ist nicht das DEL2-Team der abstiegsbedrohten Bayreuther Tigers, sondern der "U13"-Nachwuchs, der zeigt, was er auf den Schlittschuhen bereits drauf hat. Im Eisstadion Bayreuth haben die aus Jungen und Mädchen bestehenden Mannschaften des EHC Bayreuth, des TEV Miesbach, der Erding Young Gladiators und der EXA Icefighters Juniors Leipzig den "Hockeystore24-Cup" ausgetragen. Bei der hierfür organisierten Tombola sind außerdem 500 Euro an Spendengeldern für die Benefizaktion "Sternstunden" zusammen gekommen.

U13-Osterturnier: Leipzig besiegt Mannschaften aus Bayern

Beim Turnier, das für die Nachwuchs-Kufen-Cracks als Saisonabschluss diente, traten alle Mannschaften einmal gegeneinander an – gespielt wurden jeweils zwei Mal 20 Minuten. Am Vormittag trafen zunächst die Teams aus Bayreuth und Erding auf einander. Erding gewann 4:2. Im darauffolgenden Duell siegte Leipzig mit 10:2 gegen Miesbach. Das dritte Spiel des Tages bestritten Bayreuth und Leipzig – die Oberfranken mussten sich knapp mit 3:4 geschlagen geben. Das Oberbayern-Duell entschied Erding noch mit 6:4 gegen Miesbach. Gegen Leipzig mussten sich die Erdinger dann aber mit 6:3 geschlagen geben. Im abschließende Spiel traf der gastgebende Verein noch auf Miesbach; der Endstand: 3:1 für Bayreuth. Somit gewann Leipzig das Turnier vor Erding, Bayreuth und Miesbach; alle Teams wurden mit einem Pokal und Geschenken belohnt.

"Wir freuen uns natürlich über den Sieg, aber es war gegen alle Mannschaften hart, vor allem gegen Erding, aber wir haben es geschafft." Nick, zwölf Jahre, von den Icefighters Leipzig

Sponsor sammelt immer wieder für Sternstunden

Sponsor Michael Hochgesang aus Pegnitz, der Betreiber eines Eishockey-Ladens, sorgte nicht nur für die Teilnehmer-Geschenke, sondern organisierte zusammen mit dem EHC Bayreuth eine Tombola mit hochwertigen Preisen rund ums Eishockey. "Wir hätten auf jeden Fall noch mehr Lose verkaufen können, doch die waren wirklich schnell weg", so Mitorganisator und Betreuer der Bayreuther-Mannschaft Frank Götz. Die Einnahmen aus dem Losverkauf werden an die Benefizaktion "Sternstunden" gespendet. Es ist bereits die fünfte Eishockey-Aktion, die Michael Hochgesang für die Sternstunden organisierte. Rund 15.000 Euro sind so schon für den guten Zweck zusammen gekommen.

"Wir leben und brennen für Eishockey und wir freuen uns, wenn wir mit den Pokalen den Nachwuchs unterstützen können und auch zu Gunsten von Sternstunden ein bisschen was bewegen können." Michael Hochgesang, Turnier-Sponsor

Die Bayreuther Nachwuchs-Spielerin Hannah kennt die Benefizaktion Sternstunden und freut sich, dass ihr Verein mit der Tombola hier unterstützt: "Ich finde es sehr schön, dass wir sowas anbieten und man kann ja auch echt tolle Preise gewinnen wie einen Originalschläger oder Trikots." Den U13-Spielerinnen und Spielern macht es auch nichts aus, dass sie einen ganzen Ferientag für ihren Sport opfern: "Das ist besser, als wenn ich daheim sitze und vor der Konsole zocke - so bewege ich mich wenigsten", sagt der Bayreuther Spieler Max.

"Hut ab": Zuschauer von Leistung der Teams begeistert

"Es macht richtig Spaß hier zuzuschauen", sagt ein Besucher des Turniers: "Nur schade, dass es nicht mehr Zuschauer ins Stadion geschafft haben". Eine Zuschauerin ist völlig begeistert von der Leistung, die der Hockey-Nachwuchs aufs Eis zaubert "Hut ab", sagt sie. Und auch das Schlittschuh-Fahrvermögen beeindruckt: "Das ist erstaunlich für das Alter", so ein weiterer Zuschauer. Auch Michael Hochgesang prophezeit einigen Talenten, die er beim Turnier gesehen hat, eine große Eishockey-Zukunft. Doch bevor es soweit ist, geht es für die Nachwuchs-Spieler jetzt erst mal in die spiel- und eisfreie Zeit – und natürlich in den Rest der Osterferien.