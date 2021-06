Eishockey in Niederbayern: Tigers und EVL bleiben Partner

Bei den niederbayerischen Eishockey-Clubs in Straubing und Landshut tut sich auch über den Sommer einiges: Es wurden Partnerschaften verlängert, Lizenzierungsverfahren eingereicht und ein Straubinger Eishockey-Talent geht nach Norwegen.

Straubing Tigers und EV Landshut führen Partnerschaft fort

Der EV Landshut und die Straubing Tigers führen ihre seit dem vergangenen Sommer bestehende Partnerschaft auch in der Saison 2021/22 weiter fort. Darauf verständigten sich EVL-Geschäftsführer Ralf Hantschke, der sportliche Leiter des EV Landshut, Axel Kammerer, sowie Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. Ziele der Zusammenarbeit der beiden niederbayerischen Clubs sind die optimale Nachwuchsförderung im ostbayerischen Raum sowie die Unterstützung junger Spieler auf ihrem weiteren Karriereweg. Zu den förderlizenzberechtigten Spielern der Straubing Tigers, die in der kommenden Saison auch für den EVL spielberechtigt sein sollen, wird dann auch Mario Zimmermann gehören. Der deutsche U20-Nationalspieler ist nach der abgelaufenen Saison von der Isar an die Donau gewechselt. Die übrigen Förderlizenzen werden nach Abschluss der Personalplanungen vergeben.

EVL will auch in der kommenden Saison in der DEL2 spielen

Der Eishockey-Traditionsverein EV Landshut will außerdem auch in der kommenden Saison in der DEL2 spielen. Der EVL hatte am Dienstag fristgerecht alle relevanten Unterlagen zum Lizenzierungsverfahren eingereicht, so der Verein in einer Mitteilung. Für die neue Spielzeit können die Landshuter, auch dank der frühzeitigen Zusagen vieler Sponsoren, mit einem im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Spieleretat planen. Auch das modernisierte Stadion biete mit neuen Vermarktungsmöglichkeiten eine etwas andere Position. Dem Lizenzierungsverfahren sieht Geschäftsführer Ralf Hantschke zuversichtlich entgegen. Man habe die Hausaufgaben gemacht, so Hantschke. Das Lizenzierungsverfahren soll bis Mitte oder Ende Juli abgeschlossen sein.

Nationalspieler Loibl wechselt von Mannheim nach Schweden

Eishockey-Nationalspieler Stefan Loibl - ein gebürtiger Straubinger - verlässt die Adler Mannheim nach nur einer Saison und wechselt zum schwedischen Traditionsverein Skellefteå AIK. Das teilte der Erstligist aus dem Norden des Landes am Mittwoch auf Twitter mit.

Der Stürmer war im vergangenen Jahr vom DEL-Konkurrenten Straubing Tigers zu den Adlern gekommen, wo er nun, laut einer Vereinsmitteilung, eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag nutzte. Bei der Weltmeisterschaft in Riga wurde Loibl mit dem Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) kürzlich Vierter.