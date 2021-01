Eishockey: Augsburger Panther beklagen gleich drei Ausfälle

Die Augsburger Panther beklagen die ersten verletzungsbedingten Ausfälle der Saison. Thomas Holzmann zog sich in einem Zweikampf in der Partie gegen Nürnberg eine Sprunggelenksverletzung zu. Der Angreifer wird seinem Team voraussichtlich acht bis zehn Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Panther-Torhüter mit Muskel-Problemen

Auch Torhüter Olivier Roy hatte sich im Spiel gegen Nürnberg verletzt, bei ihm ist die Situation allerdings weniger schlimm. Er fällt aber er wegen muskulärer Probleme vermutlich in den kommenden beiden Spielen in Straubing und am Sonntag zuhause gegen Mannheim aus.

Ermittlungen gegen Verteidiger

Fehlen wird in diesen beiden Partien auch Scott Valentine. Die Ligagesellschaft hat im Nachgang des Heimspiels gegen Nürnberg ein Ermittlungsverfahren gegen den Verteidiger eingeleitet. Ein Stockstich hat den Disziplinarausschuss veranlasst, Valentine mit einer Sperre von zwei Spielen sowie einer Geldstrafe zu belegen.

Die Augsburger Panther sind aktuell in der DEL-Tabelle das Schlusslicht der Gruppe Süd.