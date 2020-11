Eishalle Regen wird Impfzentrum für den Landkreis

Die Eishalle Regen, am Stadtrand der Kreisstadt gelegen, wird das künftige Impfzentrum des Landkreises Regen. Das gab am Mittwoch das Landratsamt Regen bekannt. Da die Pandemie einen normalen Betrieb in der Eishalle in den nächsten Monaten sowieso unmöglich macht, will man die Halle für Impfungen nutzen, sobald sie anlaufen. An der Halle gibt es genügend Parkplätze, so Landrätin Rita Röhrl, "die Flächen sind weitläufig" und man könne dort die Hygienenvorschriften "bestens einhalten."

Auf der Suche nach zusätzlichem Personal

Was für die Lagerung des Impfstoffs und das Impfen selbst noch technisch notwendig ist, soll vom Freistaat kommen. Da möglichst viele Menschen pro Tag geimpft werden sollen, will man außerdem Personal organisieren. Der Landkreis sucht jetzt schon Helfer, insbesondere Ärzte, medizinische Fachangestellte, Pflegekräfte und Pflegehelfer. Die Arberlandkliniken, die das organisieren, nehmen ab sofort Bewerbungen an. "Wir haben schon die Unterstützung von pensionierten Ärzten, die mit ihrem reichen Erfahrungsschatz die Impfungen vornehmen können", so Kliniken-Vorstand Christian Schmitz.

Außerdem hoffe man darauf, dass auch die niedergelassenen Ärzte eingebunden werden können. Auch ein mobiles Impfzentrum für Menschen, die nicht zur Eishalle Regen kommen können - wie Pflegeheimbewohner - ist in Planung.

Impfstoffe könnten bald zugelassen werden

In einem Schreiben aus dem bayerischen Gesundheitsministerium wurden die Landkreisverantwortlichen darüber informiert, dass die Forschung an einem SARS-CoV-2-Impfstoff soweit fortgeschritten sei, dass man jetzt vor Ort die Einrichtung von Impfzentren planen soll. Für zwei Impfstoffe seien bereits die Zulassungsunterlagen bei der Europäischen Arzneimittelagentur eingereicht. Mit einer baldigen Zulassung könne gerechnet werden.