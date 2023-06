Eishalle Bad Kissingen: Gericht muss möglichen Rückkauf klären

Am Dienstag beginnt vor dem Landgericht Schweinfurt die Verhandlung über einen möglichen Rückkauf der Eissporthalle Bad Kissingen. Dies teilte Mario Selzer, stellvertretender Pressesprecher der Stadt Bad Kissingen, BR24 mit. Demnach gehört die Eissporthalle derzeit der IEG GmbH. Da in der Eissporthalle trotz vertraglicher Vereinbarung keine öffentlichen Eislaufzeiten angeboten wurden, klagt Bad Kissingen nun gegen den Eigentümer. Damit will sich die Stadt einen Rückkauf ermöglichen. Alle Versuche, sich außergerichtlich zu einigen, scheiterten.

Kurstadt wurde Rückkaufsrecht eingeräumt

Laut dem damals abgeschlossenen Vertrag gibt es aber eine Rückkaufoption für die Stadt Bad Kissingen, wenn keine öffentlichen Eislaufzeiten angeboten werden. Dies ist laut Ansicht der Stadt Fall. Genauer gesagt ist die Eissporthalle seit März 2019 geschlossen und wird seitdem auch nicht hinsichtlich ihres Verwendungszweckes genutzt, so Selzer.

Doch selbst wenn der Rückkauf klappt, kann die Stadt den "hochdefizitären Eishallenbetrieb" nicht alleine schultern. Hier müsste nach Ansicht des derzeitigen Oberbürgermeisters Dirk Vogel (SPD) ein breites Bündnis aus Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zukünftig gemeinsam die Verantwortung tragen. Mittlerweile haben sich laut Vogel die Rahmenbedingungen für eine Wiederaufnahme des Eishallenbetriebs durch die Energieverteuerung und den seit Jahren brachliegenden Betrieb verschlechtert. Angaben zu einer möglichen Rückkaufsumme machte die Stadt nicht.

Investor wollte Angebot erweitern

Wie BR24 schon 2020 berichtete, verkaufte die Stadt Bad Kissingen die Eissporthalle 2017 an die Eissport Bad Kissingen GmbH. Laut dem damaligen Oberbürgermeister Kay Blankenburg (SPD) gab es zunächst einen alleinigen Gesellschafter der Erwerber-GmbH. Der andere Gesellschafter Alexander Kondrashov, so Blankenburg, sei relativ kurzfristig hinzugekommen.

Die beiden Gesellschafter hatten Großes vor, wie sich Blankenburg 2020 in einem Interview erinnerte: "Geplant war eine deutliche Aufwertung der Eissporthalle, dadurch dass internationale Jugendmannschaften trainieren, beziehungsweise dass sogar ein Internat etabliert werden sollte." Diese Pläne hätten nach Angaben Blankenburgs gerade wegen des internationalen Ansatzes Potenzial versprochen. Auch die Bevölkerung sollte die Halle weiterhin nutzen. Nachdem die Eissport Bad Kissingen GmbH die Halle 2017 erworben hatte, war sie nur für die Saison 2018/19 für Vereine und die Bevölkerung geöffnet – danach aber geschlossen worden.

Sportverein muss mehrere Abteilungen auflösen

Jürgen Tenschert, Vorsitzender des Ski-Clubs Bad Kissingen, sprach im Januar 2020 von einer "gedämpften Stimmung" in der Stadt hinsichtlich der beliebten Eissporthalle. "Für uns hat es gravierende Auswirkungen, weil es ein Teil unseres Lebens ist", sagte Sabine Wehner im Januar 2020 BR24 hinsichtlich der Hallenschließung. Sie trainierte die Kindereislaufgruppe des Ski-Clubs Bad Kissingen. Doch mit dem Spaß auf dem Eis war es vorbei. Die Eissporthalle Bad Kissingen ist seit der Wintersaison 2019/2020 geschlossen. Wehner bedauerte das sehr, denn bis zum Frühjahr 2019 gehörten mehr als 100 Kinder der Eislaufgruppe an. Neben der Eislaufgruppe verlor auch die Abteilung Eisstockschießen des Ski-Clubs Bad Kissingen ihre Trainingsstätte.

Insolvenz von Eishockey-Verein als Folge der Hallenschließung

Doch von der Hallenschließung waren besonders die "Kissinger Wölfe" betroffen. Das Eishockeyteam spielte in der Bayernliga. Daraufhin mussten die "Kissinger Wölfe" Insolvenz anmelden. Das teilte die Vorstandschaft des Eishockeyteams 2020 in einer Mail mit. Als Gründe führte die Vorstandschaft das Fehlen der Spielstätte in Bad Kissingen und die daraus resultierenden Einnahmeverlusten aus Sponsoring und Eintrittsgeldern an. Dies alles wäre für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs und somit für die Existenz des Vereins zwingend erforderlich gewesen.