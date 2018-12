Eisensteiner Dorfladen durch private Betreiberin gerettet

Der Dorfladen von Bayerisch Eisenstein (Lkr. Regen), der eigentlich geschlossen werden sollte, bleibt nun doch offen. Das hat heute Bürgermeister Georg Bauer (Freie Wähler) bekannt gegeben.

Einziges Lebensmittel-Geschäft

Wie am Wochenende in einer Sitzung beschlossen wurde, wird die Genossenschaft, die den Laden vor acht Jahren begründet hatte, ihn bis Ende März 2019 weiter betreiben. Ab 1. April wird ihn dann eine private Betreiberin - die Eisensteinerin Monika Kreuzer - übernehmen.

Für den Bürgermeister ist das eine glückliche Lösung. Ein privater Betreiber könne flexibler sein, auch von den Arbeitszeiten her, sagte er. Für den Ort Bayerisch Eisenstein sei wichtig, dass damit die Nahversorgung erhalten bleibt. Der Dorfladen ist das einzige Lebensmittel-Geschäft in der kleinen Gemeinde mit knapp 1.000 Einwohnern. Wird er geschlossen, müssen die Leute selbst für ein Päckchen Mehl in die Nachbarstadt Zwiesel fahren.

Bürger kaufen lieber in Supermärkten ein

Der Dorfladen war von der Schließung bedroht, weil er über die Jahre immer wieder Defizit machte. Das konnte bisher von den Einlagen der Genossenschaftler gedeckt werden, die aber inzwischen so gut wie aufgebraucht sind. Grund für das Defizit war, dass unterm Strich doch zu wenig Eisensteiner in dem Laden einkauften. Sie gingen lieber in die Zwieseler Supermärkte.

Die Genossenschaft wird vorsichtshalber nicht aufgelöst. Sie soll notfalls als "Feuerwehr" einspringen können, wenn der Dorfladen unter der privaten Betreiberin nicht so gut laufen sollte wie erhofft.